В июне годовая инфляция в России составила 6,5%

Годовая инфляция в июне в России составила 6,5%, следует из материалов Росстата. Стоит отметить, что по сравнению с маем потребительские цены выросли на 0,69%.

Эксперты отмечают рост цен на продовольственные товары (+7,9%), непродовольственные товары (+7,4%) и услуги (+3,95%).

Существенно в цене в прошлом месяце прибавили овощи. Так, рост цен на свёклу составил 58,4%, морковь – 37%. Впрочем, аналитики говорят и о снижении цен на некоторые овощи и фрукты. Например, огурцы подешевели на 21,8%, помидоры – на 16,2%, а бананы – на 4,5%.

В секторе услуг рост цен коснулся прежде всего путёвок в Турцию, авиасообщение с которой было возобновлено с 22 июня. Согласно данным Росстата, стоимость поездки подорожала в среднем на 38,9%. Интересно отметить, что среди непродовольственных товаров больше всего повысились цены на древесностружечные плиты (ДСП) и доску обрезную – их стоимость поднялась на 19,2% и 15,7%, соответственно.