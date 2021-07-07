В июне годовая инфляция в России составила 6,5%
В прошлом месяце сильно в цене прибавили овощи. Так, рост цен на свёклу составил 58,4%, морковь – 37%. В секторе услуг повысилась прежде всего стоимость путёвок в Турцию.
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Годовая инфляция в июне в России составила 6,5%, следует из материалов Росстата. Стоит отметить, что по сравнению с маем потребительские цены выросли на 0,69%.
Эксперты отмечают рост цен на продовольственные товары (+7,9%), непродовольственные товары (+7,4%) и услуги (+3,95%).
Существенно в цене в прошлом месяце прибавили овощи. Так, рост цен на свёклу составил 58,4%, морковь – 37%. Впрочем, аналитики говорят и о снижении цен на некоторые овощи и фрукты. Например, огурцы подешевели на 21,8%, помидоры – на 16,2%, а бананы – на 4,5%.
В секторе услуг рост цен коснулся прежде всего путёвок в Турцию, авиасообщение с которой было возобновлено с 22 июня. Согласно данным Росстата, стоимость поездки подорожала в среднем на 38,9%. Интересно отметить, что среди непродовольственных товаров больше всего повысились цены на древесностружечные плиты (ДСП) и доску обрезную – их стоимость поднялась на 19,2% и 15,7%, соответственно.
Ранее в России спрогнозировали рост цен на лекарства. Причинами этого станут снижающийся курс рубля и рост цен на сырьё, ввозимое из-за границы.
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