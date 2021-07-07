"Было очень круто": Арбитр Карасёв заявил о завершении работы на Евро-2020
Москвич отработал на шести играх турнира. По три раза он был главным и резервным арбитром.
Фото © Instagram / refkarasev79
Российский судья Сергей Карасёв завершил работу на Евро-2020, о чём сообщил подписчикам в своём инстаграме.
"Всем привет! Евро-2020 — это мощь! Было очень круто! Лечу домой!" — написал Карасёв.
Напомним, на Евро-2020 Карасёв стал главным арбитром трёх игр и ещё три раза работал на матчах турнира в качестве резервного судьи.
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