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"Было очень круто": Арбитр Карасёв заявил о завершении работы на Евро-2020

Москвич отработал на шести играх турнира. По три раза он был главным и резервным арбитром.

7 июля, 17:24
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRCF18eDI7f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" target="_blank" rel="noopener noreferrer">refkarasev79</a></p>

Фото © Instagram / refkarasev79

Российский судья Сергей Карасёв завершил работу на Евро-2020, о чём сообщил подписчикам в своём инстаграме.

"Всем привет! Евро-2020 — это мощь! Было очень круто! Лечу домой!" — написал Карасёв.

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Напомним, на Евро-2020 Карасёв стал главным арбитром трёх игр и ещё три раза работал на матчах турнира в качестве резервного судьи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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