Таджикистан призвал ОДКБ помочь защитить границу с Афганистаном

Таджикистан призвал союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) помочь республике справиться с вызовами, исходящими со стороны Афганистана. В своей речи на заседании постоянного совета организации постпред Душанбе при ОДКБ Хасан Султонов напомнил, что Таджикистан имеет самую протяжённую границу с Афганистаном. По его словам, власти принимают все необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из соседней страны.

"Учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", — пояснил Султонов.

Он призвал государства – члены ОДКБ к внесению лепты в реализацию решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы". Как полагают в Душанбе, сложившаяся ситуация требует "адекватного реагирования" со стороны ОДКБ, в частности — усиления потенциала "по защите южных рубежей".

Ранее стало известно, что Таджикистан впустил свыше 300 афганских военных, отступивших после боёв с членами движения "Талибан"*. Нестабильность в Афганистане растёт на фоне обещаний Вашингтона вывести из страны всех американских военных до 11 сентября. Некоторые из них уже покинули авиабазу в Баграме и навлекли мародёров.