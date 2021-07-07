Посол РФ в США указал на возможность стабилизации в отношениях Москвы и Вашингтона

Итоги женевского саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена должны дать возможность стабилизировать отношения между двумя державами. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Bloomberg TV.

"Мне кажется, позитивные результаты саммита в Женеве дают нам новую возможность стабилизировать отношения между двумя народами", — указал дипломат.

Антонов признался, что времени на ссоры с Вашингтоном у Москвы нет. Посол напомнил, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН. Дипломат также указал, что встреча высокопоставленных представителей обеих сторон может пройти уже на следующей неделе. В числе главных на переговорах будут вопросы кибербезопасности.