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Посол РФ в США указал на возможность стабилизации в отношениях Москвы и Вашингтона

У России нет времени на конфронтацию с американской стороной, заверил дипломат. Новый раунд переговоров может пройти уже на следующей неделе.

7 июля, 17:29
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Итоги женевского саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена должны дать возможность стабилизировать отношения между двумя державами. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Bloomberg TV.

"Мне кажется, позитивные результаты саммита в Женеве дают нам новую возможность стабилизировать отношения между двумя народами", — указал дипломат.

Антонов признался, что времени на ссоры с Вашингтоном у Москвы нет. Посол напомнил, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН. Дипломат также указал, что встреча высокопоставленных представителей обеих сторон может пройти уже на следующей неделе. В числе главных на переговорах будут вопросы кибербезопасности.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в Кремле не ожидают смены недружественного курса США по отношению к России. Американцы после женевских переговоров двух президентов вряд ли отступятся от своей стратегической линии.

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Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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