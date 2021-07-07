Президент Гаити Жовенель Моиз погиб в результате нападения неизвестных на его резиденцию. О личности убитого главы республики, а также о ситуации в этой карибской стране в эфире радио Sputnik рассказали эксперты Александр Петров и Владимир Васильев.

Политолог, американист Александр Петров отметил, что отношение к президенту в республике было неоднозначным. По его словам, сначала глава государства пользовался широкой популярностью из-за обещаний вывести страну из бедности. Лидер Гаити делился планами по предоставлению льгот работникам государственного сектора, развитию добычи золота и полезных ископаемых.

"Но он был и достаточно противоречивой фигурой. Президент многих не устраивал. Гаити по-прежнему остаётся одной из беднейших стран. Моизу по большому счёту с 2017 года удалось сделать очень немногое из того, что он обещал", — пояснил Александр Петров.

Доктор экономических наук главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев подчеркнул, что в республике всегда была высокая социальная напряжённость.

"Сейчас ситуация выходит из-под контроля. Связано это с социально-экономическим положением гаитян, которое не улучшается, несмотря на то что США проводят там различные программы помощи", — резюмировал Васильев.

По его словам, американская поддержка неэффективна, так как средства до простых жителей Гаити не доходят, а оседают во властной верхушке. Эксперт предполагает, что результатом сложившейся ситуации и стали последние события. По другой версии, которую привёл Васильев, происходящее в республике отражает общие проблемы региона, связанные с усилением расовой и этнической напряжённости.

Как ранее сообщал Лайф, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Группа злоумышленников напала на частную резиденцию 53-летнего политика и смертельно ранила его. В момент происшествия вместе с главой государства находилась его супруга. СМИ сообщили, что она умерла от полученных ран несколькими часами позже. Однако в Посольстве Гаити в Доминиканской Республике опровергли информацию о смерти Мартин Моиз.