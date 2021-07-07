Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница рассказала, куда будет поступать

Школьница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, рассказала о подготовке к экзаменам. Видео © LIFE

Одиннадцатиклассница из Ростова-на-Дону Алика Осадчая, сдавшая Единый государственный экзамен на 400 баллов, рассказала о том, как готовилась к выпускным испытаниям. Школьница сдавала ЕГЭ по русскому и английскому языкам, истории и обществознанию.

"Никаких репетиторов или дополнительных занятий не было. В десятом классе я впервые оказалась в центре подготовки к ЕГЭ, а в одиннадцатом классе стала ученицей лицея классического элитарного образования, исключительно на уроках меня готовили к экзаменам", — призналась Алика на пресс-конференции.

Каждый сам ответственен за свой успех, отметила выпускница. По её словам, тот, кто серьёзно относится к учёбе, обязательно получит высокий балл на экзаменах. Сейчас Осадчая планирует подать документы в МГИМО на факультет международного права. А до получения заветного студенческого билета девушка рассчитывает как следует отдохнуть, чтобы в сентябре с новой силой начать грызть гранит науки.