Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница рассказала, куда будет поступать
17-летняя Алика — единственный выпускник, кто в 2021 году в России сдал сразу четыре предмета на высший балл. С таким результатом девушка планирует покорить столичный вуз.
Школьница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, рассказала о подготовке к экзаменам. Видео © LIFE
Одиннадцатиклассница из Ростова-на-Дону Алика Осадчая, сдавшая Единый государственный экзамен на 400 баллов, рассказала о том, как готовилась к выпускным испытаниям. Школьница сдавала ЕГЭ по русскому и английскому языкам, истории и обществознанию.
"Никаких репетиторов или дополнительных занятий не было. В десятом классе я впервые оказалась в центре подготовки к ЕГЭ, а в одиннадцатом классе стала ученицей лицея классического элитарного образования, исключительно на уроках меня готовили к экзаменам", — призналась Алика на пресс-конференции.
Каждый сам ответственен за свой успех, отметила выпускница. По её словам, тот, кто серьёзно относится к учёбе, обязательно получит высокий балл на экзаменах. Сейчас Осадчая планирует подать документы в МГИМО на факультет международного права. А до получения заветного студенческого билета девушка рассчитывает как следует отдохнуть, чтобы в сентябре с новой силой начать грызть гранит науки.
Ранее Лайф рассказывал, что Алика Осадчая стала единственным выпускником в России, кто в 2021 году сдал ЕГЭ на 400 баллов. Кроме того, на 300 баллов экзамены сдали 16 человек, а на 200 баллов — 409 участников. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, по большому количеству предметов средние баллы в этом году увеличились.
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