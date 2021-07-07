"Я на 100% был уверен, что умру": Заслуженный врач РФ рассказал, как переболел "индийским" штаммом ковида
Печень Мануковского практически отказала, медикам пришлось применять различные варианты терапии. И только один из них оказался спасительным.
Кадр из видео YouTube/Мир 24
Директор питерского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Вадим Мануковский в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал о коварстве коронавирусной инфекции. Медик сам переболел опасным "индийским" штаммом ковида "дельта". Находясь на больничной койке, он был уверен, что умрёт.
Схватка с заболеванием была не на жизнь, а на смерть. Около трёх недель у Мануковского стойко держалась температура 39. Но самым страшным, как отмечает врач, оказалось то, что вирус ударил по печени.
"Я на 100% был уверен, что умру. Мне уже не было страшно, мне было всё равно. Мне нельзя было назначать противовирусные, антибиотики и ещё половину препаратов, потому что печень отваливалась", — вспоминает профессор.
В больнице именитого пациента лечили уже не только от ковида, но и от печёночной недостаточности, применяя три варианта терапии, и только один из них спас пациента.
Доктор медицинских наук убеждён в силе медицины. Специалист отметил, что Россия по прививкам — впереди всей планеты. С коронавирусом человечеству теперь жить, как с такой вирусной инфекцией, как грипп, но с более тяжёлым течением, уверен врач.
"Если мы не будем прививаться, вирус будет меняться, и это приведёт к заболеванию другим вирусом. Как это и происходит сейчас, — говорит Вадим Мануковский. — Поэтому мы должны с ним справиться. Наберётся какое-то вирусное число, когда антитела будут его останавливать, и в какой-то миг это пойдёт на спад. Мы должны это сделать".
Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал, какой вакциной лучше привиться переболевшим коронавирусом. Специалист отметил, что после второй фазы вакцинации иммунная система уже нормально загружена.
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