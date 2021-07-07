Директор питерского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Вадим Мануковский в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал о коварстве коронавирусной инфекции. Медик сам переболел опасным "индийским" штаммом ковида "дельта". Находясь на больничной койке, он был уверен, что умрёт.

Схватка с заболеванием была не на жизнь, а на смерть. Около трёх недель у Мануковского стойко держалась температура 39. Но самым страшным, как отмечает врач, оказалось то, что вирус ударил по печени.

"Я на 100% был уверен, что умру. Мне уже не было страшно, мне было всё равно. Мне нельзя было назначать противовирусные, антибиотики и ещё половину препаратов, потому что печень отваливалась", — вспоминает профессор.

В больнице именитого пациента лечили уже не только от ковида, но и от печёночной недостаточности, применяя три варианта терапии, и только один из них спас пациента.

Доктор медицинских наук убеждён в силе медицины. Специалист отметил, что Россия по прививкам — впереди всей планеты. С коронавирусом человечеству теперь жить, как с такой вирусной инфекцией, как грипп, но с более тяжёлым течением, уверен врач.

"Если мы не будем прививаться, вирус будет меняться, и это приведёт к заболеванию другим вирусом. Как это и происходит сейчас, — говорит Вадим Мануковский. — Поэтому мы должны с ним справиться. Наберётся какое-то вирусное число, когда антитела будут его останавливать, и в какой-то миг это пойдёт на спад. Мы должны это сделать".