Путин заявил о необходимости следить за ценами при строительстве транспортных объектов. Видео © LIFE

На совещании кабинета министров президент России Владимир Путин обратил внимание на цены и стоимость строительства промышленных объектов. Необходимо не только контролировать, но и "притапливать" любовь к денежным знакам, заметил глава государства.

"За ценами надо смотреть внимательно. Надо контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко притапливать. В том числе и строителей", — отметил глава государства.

Президент попросил профильного вице-премьера Марата Хуснуллина обратить внимание на ситуацию с ценами. Путин добавил, что "тогда и быстрее строить будут". Он также отметил, что если не хватает трудовых ресурсов, то можно привлечь мигрантов, которые будут помогать в развитии инфраструктуры.