Путин заявил о необходимости следить за ценами при строительстве транспортных объектов
Глава государства также отметил, что при нехватке трудовых ресурсов можно привлекать мигрантов, которые будут помогать в развитии инфраструктуры.
Путин заявил о необходимости следить за ценами при строительстве транспортных объектов. Видео © LIFE
На совещании кабинета министров президент России Владимир Путин обратил внимание на цены и стоимость строительства промышленных объектов. Необходимо не только контролировать, но и "притапливать" любовь к денежным знакам, заметил глава государства.
"За ценами надо смотреть внимательно. Надо контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко притапливать. В том числе и строителей", — отметил глава государства.
Президент попросил профильного вице-премьера Марата Хуснуллина обратить внимание на ситуацию с ценами. Путин добавил, что "тогда и быстрее строить будут". Он также отметил, что если не хватает трудовых ресурсов, то можно привлечь мигрантов, которые будут помогать в развитии инфраструктуры.
Ранее Лайф писал, что Владимир Путин на совещании с кабмином подчеркнул, что помощь родным жертв крушения Ан-26 на Камчатке должна быть оказана в ближайшее время. Сейчас среди версий авиакатастрофы специалисты рассматривают три основных: неблагоприятные погодные условия, отказ техники и ошибка экипажа.
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