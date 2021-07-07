НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России установили новый порядок направления на углублённую диспансеризацию

Теперь приоритет будет отдаваться тем, кто переболел коронавирусом в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них.

7 июля, 19:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Российский Минздрав утвердил новый порядок направления на углублённую диспансеризацию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Приоритет для направления на углублённую диспансеризацию будут иметь граждане, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них", — отмечается в сообщении Минздрава РФ.

Колоть или не колоть: Российские звёзды, переболевшие короной, — за и против вакцинации

Колоть или не колоть: Российские звёзды, переболевшие короной, — за и против вакцинации

Ранее Лайф рассказывал, что прибывающих из-за границы россиян обязали соблюдать изоляцию до готовности ПЦР-теста. При этом, если человек сделал вакцинацию или переболел коронавирусом в последние шесть месяцев, проходить тестирование не потребуется.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Я на 100% был уверен, что умру": Заслуженный врач РФ рассказал, как переболел "индийским" штаммом ковида

сегодня в 18:58

В России с 1 июля стартует программа диспансеризации

26 июня, 14:11

Косметолог раскрыла страшные последствия отсутствия защиты от солнца

сегодня в 19:14

Путин заявил о необходимости следить за ценами при строительстве транспортных объектов

сегодня в 19:29

Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница рассказала, куда будет поступать

сегодня в 18:41

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1