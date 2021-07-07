В России установили новый порядок направления на углублённую диспансеризацию
Теперь приоритет будет отдаваться тем, кто переболел коронавирусом в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них.
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Российский Минздрав утвердил новый порядок направления на углублённую диспансеризацию. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Приоритет для направления на углублённую диспансеризацию будут иметь граждане, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них", — отмечается в сообщении Минздрава РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что прибывающих из-за границы россиян обязали соблюдать изоляцию до готовности ПЦР-теста. При этом, если человек сделал вакцинацию или переболел коронавирусом в последние шесть месяцев, проходить тестирование не потребуется.
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