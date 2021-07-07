В России установили новый порядок направления на углублённую диспансеризацию

Российский Минздрав утвердил новый порядок направления на углублённую диспансеризацию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Приоритет для направления на углублённую диспансеризацию будут иметь граждане, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них", — отмечается в сообщении Минздрава РФ.