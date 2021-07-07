В Дубае в порту прогремел мощный взрыв
По данным СМИ, детонация произошла на одном из торговых судов. После этого на корабле вспыхнул пожар.
Фото © Соцсети
В Дубае в порту прогремел мощный взрыв. Видео © Соцсети
В порту Дубая Джабаль-Али прогремел мощный взрыв. По данным местных СМИ, его можно было наблюдать и слышать из различных частей города.
Как сообщает издание Аль-Арабия, детонация произошла на одном из судов, стоящих на якоре в порту Джабаль-Али. По некоторым данным, речь идёт о нефтяном танкере, в отсеке которого после начался пожар. Очевидцы отмечают, что взрыв был такой силы, что в некоторых домах тряслись окна и двери.
Правительство Дубая подтвердило сообщения о пожаре в порту, команды гражданской обороны тушат огонь. О причинах взрыва пока не сообщается. Данных о пострадавших также нет.
А 5 июля в три часа ночи по местному времени на химзаводе в пригороде Бангкока прогремел взрыв. Хлопок оказался настолько мощным, что не только разрушил производство, но и нанёс существенный ущерб домам на периферии.
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