В Дубае в порту прогремел мощный взрыв. Видео © Соцсети

В порту Дубая Джабаль-Али прогремел мощный взрыв. По данным местных СМИ, его можно было наблюдать и слышать из различных частей города.

Как сообщает издание Аль-Арабия, детонация произошла на одном из судов, стоящих на якоре в порту Джабаль-Али. По некоторым данным, речь идёт о нефтяном танкере, в отсеке которого после начался пожар. Очевидцы отмечают, что взрыв был такой силы, что в некоторых домах тряслись окна и двери.

Правительство Дубая подтвердило сообщения о пожаре в порту, команды гражданской обороны тушат огонь. О причинах взрыва пока не сообщается. Данных о пострадавших также нет.