Камера наблюдения сняла, как взрывная волна снесла пару, которая в это время смотрела телевизор дома

Семейная пара, которая живёт неподалёку от химического завода, в момент взрыва мирно смотрела фильм, не подозревая о том, что произойдёт через считаные секунды. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что в одно мгновение окна взрываются и тысячами осколков влетают в комнату. Ударная волна снесла не только стёкла, но и всё внутри. Телевизор выходит из строя, и через несколько секунд слышны лишь крики жены, пытающейся понять, жив ли её супруг.

Кадры из видео © YouTube / ClickHeart TV

Благо взрыв на заводе нанёс семье лишь материальный урон. Сейчас пара находится в больнице и радуется, что они остались живы. В тот момент им казалось, что это невозможно

Я просто хочу, чтобы все знали, что я в безопасности. Мы оба были ранены, но живы. Дом можно отремонтировать, это не проблема. Мы рады, что остались в живых Супруг

По словам официальных лиц, в результате взрыва были ранены порядка 60 человек и погиб один 18-летний пожарный-доброволец. Мало того, повреждено около ста домов и 15 автомобилей. И хоть пожар локализован, клубы чёрного ядовитого дыма уже поднялись в воздух. Поэтому властям пришлось эвакуировать порядка 1800 человек в радиусе пяти километров от руин завода.

Кадры из видео © YouTube / ClickHeart TV