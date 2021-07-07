Камера наблюдения сняла, как взрывная волна снесла пару, которая в это время смотрела телевизор дома
В понедельник, 5 июля, в три часа ночи по местному времени на химзаводе в пригороде Бангкока прогремел взрыв. Хлопок оказался настолько мощным, что не только разрушил производство, но и нанёс существенный ущерб домам на периферии.
Семейная пара, которая живёт неподалёку от химического завода, в момент взрыва мирно смотрела фильм, не подозревая о том, что произойдёт через считаные секунды. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что в одно мгновение окна взрываются и тысячами осколков влетают в комнату. Ударная волна снесла не только стёкла, но и всё внутри. Телевизор выходит из строя, и через несколько секунд слышны лишь крики жены, пытающейся понять, жив ли её супруг.
Благо взрыв на заводе нанёс семье лишь материальный урон. Сейчас пара находится в больнице и радуется, что они остались живы. В тот момент им казалось, что это невозможно
Я просто хочу, чтобы все знали, что я в безопасности. Мы оба были ранены, но живы. Дом можно отремонтировать, это не проблема. Мы рады, что остались в живых
По словам официальных лиц, в результате взрыва были ранены порядка 60 человек и погиб один 18-летний пожарный-доброволец. Мало того, повреждено около ста домов и 15 автомобилей. И хоть пожар локализован, клубы чёрного ядовитого дыма уже поднялись в воздух. Поэтому властям пришлось эвакуировать порядка 1800 человек в радиусе пяти километров от руин завода.
Сейчас команды спасателей регулярно проверяют качество воздуха в прилежащих районах, чтобы эвакуированные люди смогли вернуться в свои дома сразу же, как это будет безопасно для их здоровья. Премьер-министр Прают Чан-Оча поручил собрать как можно больше информации о загрязнении воздуха, почв и водоёмов, чтобы "смягчить воздействие на здоровье как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", пишет Daily Mail.
WOW-video
Дуэйн Джонсон разыграл коллег на съёмках одного из "Форсажей", и их искренняя реакция попала в фильм
вчера в 10:47
Страшные видео от очевидцев, как курорты Краснодарского края ушли под воду из-за сильнейшего шторма
5 июля, 14:25
Скайдайвер случайно снял спасение друга, который отключился на высоте 3000 м, не раскрыв парашют
5 июля, 13:55
Комментариев: 0