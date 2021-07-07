Звезда "Короны", сыгравшая принцессу Диану, сменила пол и просит теперь называть её "они"

25-летнюю британскую актрису Эмму Коррин многие узнали в прошлом году после её оглушительного успеха в роли Дианы в сериале "Корона" от Netflix. За неё девушка даже получила "Золотой глобус", поразив зрителей удивительным сходством с погибшей принцессой и актёрской игрой. В жизни Эмма оказалась такой же бунтаркой, как и королевская особа, что она и раскрыла в своём инстаграме.

Фото © Instagram / emmalouisecorrin

Актриса выложила серию чёрно-белых фото, в которых она перематывала грудь эластичным бинтом для бокса. Короткие волосы и свободные шорты придавали сходство звезды "Короны" с парнем, и это оказалось не совпадением. В публикации Эмма призналась, что это было снято до того, как она купила свой первый бандаж. "Спасибо Дэвиду Саймону, что запечатлел меня тогда — такой новой, искренней и крутой", — написала актриса.

Фото © Instagram / emmalouisecorrin

Она отметила, что находится в процессе осознания и в нём полно сложных моментов и изменений, но Эмма готова их принять. Также она заявила, что пользуется бандажом популярного у ЛГБТ-сообщества бренда, а зоркие подписчики заметили, что в шапке профиля звезда сменила собственное местоимение на "она/они", что отослало к её необычной гендерной идентичности, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / emmalouisecorrin