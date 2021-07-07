Звезда "Короны", сыгравшая принцессу Диану, сменила пол и просит теперь называть её "они"
С начала года Эмма намекала на свою необычность и симпатии к ЛГБТ-сообществу, но никаких подробностей раскрыто не было.
25-летнюю британскую актрису Эмму Коррин многие узнали в прошлом году после её оглушительного успеха в роли Дианы в сериале "Корона" от Netflix. За неё девушка даже получила "Золотой глобус", поразив зрителей удивительным сходством с погибшей принцессой и актёрской игрой. В жизни Эмма оказалась такой же бунтаркой, как и королевская особа, что она и раскрыла в своём инстаграме.
Актриса выложила серию чёрно-белых фото, в которых она перематывала грудь эластичным бинтом для бокса. Короткие волосы и свободные шорты придавали сходство звезды "Короны" с парнем, и это оказалось не совпадением. В публикации Эмма призналась, что это было снято до того, как она купила свой первый бандаж. "Спасибо Дэвиду Саймону, что запечатлел меня тогда — такой новой, искренней и крутой", — написала актриса.
Она отметила, что находится в процессе осознания и в нём полно сложных моментов и изменений, но Эмма готова их принять. Также она заявила, что пользуется бандажом популярного у ЛГБТ-сообщества бренда, а зоркие подписчики заметили, что в шапке профиля звезда сменила собственное местоимение на "она/они", что отослало к её необычной гендерной идентичности, пишет Daily Mail.
С начала года Эмма давала фанатам намёки на собственную принадлежность к ЛГБТ — она называла себя квиром и носила радужный свитер в Месяц гордости. Теперь добавились местоимение и бандаж на грудь. Несмотря на такие заявления, никаких подробностей ни о личной жизни, ни о собственной идентичности Эмма журналистам не даёт.
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