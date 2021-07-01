Самые смелые выходки принцессы Дианы, которая раз за разом доводила до паники королеву и весь двор

Модный приговор

Фото © Jayne Fincher / Princess Diana Archive / Getty Images и Twitter / Tara's Fashion Advice

Принцесса Диана усиленно игнорировала дресс-код, которым руководствовалась вся королевская семья. Монаршие особы не могли появляться с оголёнными ногами и должны были носить колготки. И дерзкая Диана истолковала это по-своему: она начала выбирать для них самые яркие и контрастные оттенки, которые вызывали приступы паники у королевы.

Эксперименты в макияже

Фото © Tim Graham / Getty Images и Twitter / j

Принцесса Ди отдавала предпочтение ярким цветам и в косметике. По правилам макияж не должен был привлекать лишнее внимание, но, судя по фото Дианы, эти правила её мало интересовали. Бунтарка часто использовала красную помаду, синюю подводку и ярко-красный лак для ногтей. Поэтому даже в самом приличном её образе сквозь принцессу проглядывала рок-звезда.

Лёгким движением руки колье превращается...

Фото © Tim Graham / Getty Images

К чересчур откровенным платьям принцессы с огромным вырезом на спине уже многие привыкли, но к странному выбору аксессуаров — нет. Поэтому всех так поразил торжественный вечер в 1985 году, когда Диана надела колье, которое ей на свадьбу подарила королева Елизавета II, на голову. В дальнейшем принцесса Ди не раз использовала украшения на шею, надевая их в качестве тиары. Но такое обхождение со свадебным колье глава королевской семьи вспоминала ещё долго.

Вышла из окна в сугроб

Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Жажду приключений принцессы Ди было ничем не утолить. Однажды во время отдыха на горнолыжном курорте в Австрии Диана решила прогуляться ночью и посмотреть город. Но охрана бы её одну не отпустила, поэтому безбашенная королевская особа выпрыгнула из окна второго этажа в сугроб. О её приключениях стало известно лишь утром, когда охрана немного поседела, не обнаружив принцессу в номере.

Девушка в форме, правда, полицейской

Фото © Tim Graham / Getty Images

Девичник подруги Дианы запомнился всем надолго, особенно британской полиции. Девушки устроили костюмированную вечеринку, на которой они переоделись в полицейскую форму. Подруги так развеселились, что тайком от охраны сбежали из Букингемского дворца при всём параде. На улице они наткнулись на девушку лёгкого поведения, начали поучать её и попытались арестовать. Вот только из-за шума появились настоящие правоохранители, и так принцесса едва сама не отправилась за решётку.

Самая открытая дружба — только с нудистами

Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Хоть принцессу Диану и часто угнетала охрана, но девушка не всегда сбегала — иногда ей удавалось и договориться. Так она добилась от начальника секьюрити одиночной прогулки по пляжу. Мужчина специально выбрал знакомое место вдалеке от цивилизации и отпустил королевскую бунтарку вдоль берега. Но спустя несколько минут из его рации раздалось восторженное: "Это я. Слышишь меня? Это потрясающе. Я не могу в это поверить! Ты должен был сказать мне о колонии нудистов!" Разумеется, она остановилась познакомиться.

Танец, который стоило сделать приватным

Фото © Reg Wilson / Rex / Shutterstock