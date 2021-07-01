Самые смелые выходки принцессы Дианы, которая раз за разом доводила до паники королеву и весь двор
Сложно поверить, но среди особ монаршей семьи Великобритании степенными и торжественными были не все. Великая принцесса Ди при каждом удобном случае шла против системы и королевы. Она проявляла свою бунтарскую натуру в мелочах, вызывая возмущение у старого поколения и восторг у нового. И в день её 60-летия Лайф решил вспомнить самые дерзкие поступки принцессы Уэльской, которая на самом деле была той ещё оторвой.
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Модный приговор
Фото © Jayne Fincher / Princess Diana Archive / Getty Images и Twitter / Tara's Fashion Advice
Принцесса Диана усиленно игнорировала дресс-код, которым руководствовалась вся королевская семья. Монаршие особы не могли появляться с оголёнными ногами и должны были носить колготки. И дерзкая Диана истолковала это по-своему: она начала выбирать для них самые яркие и контрастные оттенки, которые вызывали приступы паники у королевы.
Эксперименты в макияже
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Принцесса Ди отдавала предпочтение ярким цветам и в косметике. По правилам макияж не должен был привлекать лишнее внимание, но, судя по фото Дианы, эти правила её мало интересовали. Бунтарка часто использовала красную помаду, синюю подводку и ярко-красный лак для ногтей. Поэтому даже в самом приличном её образе сквозь принцессу проглядывала рок-звезда.
Лёгким движением руки колье превращается...
Фото © Tim Graham / Getty Images
К чересчур откровенным платьям принцессы с огромным вырезом на спине уже многие привыкли, но к странному выбору аксессуаров — нет. Поэтому всех так поразил торжественный вечер в 1985 году, когда Диана надела колье, которое ей на свадьбу подарила королева Елизавета II, на голову. В дальнейшем принцесса Ди не раз использовала украшения на шею, надевая их в качестве тиары. Но такое обхождение со свадебным колье глава королевской семьи вспоминала ещё долго.
Вышла из окна в сугроб
Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images
Жажду приключений принцессы Ди было ничем не утолить. Однажды во время отдыха на горнолыжном курорте в Австрии Диана решила прогуляться ночью и посмотреть город. Но охрана бы её одну не отпустила, поэтому безбашенная королевская особа выпрыгнула из окна второго этажа в сугроб. О её приключениях стало известно лишь утром, когда охрана немного поседела, не обнаружив принцессу в номере.
Девушка в форме, правда, полицейской
Фото © Tim Graham / Getty Images
Девичник подруги Дианы запомнился всем надолго, особенно британской полиции. Девушки устроили костюмированную вечеринку, на которой они переоделись в полицейскую форму. Подруги так развеселились, что тайком от охраны сбежали из Букингемского дворца при всём параде. На улице они наткнулись на девушку лёгкого поведения, начали поучать её и попытались арестовать. Вот только из-за шума появились настоящие правоохранители, и так принцесса едва сама не отправилась за решётку.
Самая открытая дружба — только с нудистами
Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images
Хоть принцессу Диану и часто угнетала охрана, но девушка не всегда сбегала — иногда ей удавалось и договориться. Так она добилась от начальника секьюрити одиночной прогулки по пляжу. Мужчина специально выбрал знакомое место вдалеке от цивилизации и отпустил королевскую бунтарку вдоль берега. Но спустя несколько минут из его рации раздалось восторженное: "Это я. Слышишь меня? Это потрясающе. Я не могу в это поверить! Ты должен был сказать мне о колонии нудистов!" Разумеется, она остановилась познакомиться.
Танец, который стоило сделать приватным
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Диана обожала танцы, а особенно балет, поэтому в 1985 году она задумала выступить на сцене перед мужем — принцем Чарльзом, друзьями и любителями оперы. Для этого она специально несколько недель разучивала танец с Уэйном Слипом. И когда настал момент истины, Ди вышла на сцену в настолько откровенном платье, что многие спутали его с нижним бельём. Такой перформанс очень не понравился мужу принцессы и королеве, которые не хотели видеть члена монаршей семьи в таком непотребном виде и в объятиях другого мужчины.
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