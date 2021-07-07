В США заявили о готовности помочь в расследовании убийства президента Гаити
Американский Госдеп также призвал власти республики привлечь к ответственности всех виновных в смерти Жовенеля Моиза.
Президент Гаити Жовенель Моиз. Фото © Twitter / UN Geneva
США готовы оказать помощь в расследовании убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он также отметил, что Америка осуждает этот инцидент.
"США решительно осуждают убийство президента Жовенеля Моиза и атаку на первую леди Мартин Моиз. Мы выражаем наши соболезнования семье и близким президента, а также народу Гаити. Мы призываем власти Гаити привлечь виновных к ответственности", — сказал он.
Прайс отметил, что основную роль в расследовании всё же должны играть местные власти, но вместе с этим Америка намерена "позволить этому расследованию развернуться" и готова предложить свою помощь в этом процессе.
Как ранее сообщал Лайф, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. В момент происшествия вместе с главой государства находилась его супруга. СМИ сообщили, что она умерла от полученных ран несколькими часами позже. Однако в Посольстве Гаити в Доминиканской Республике опровергли информацию о смерти Мартин Моиз.
Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Стоит отметить, что в 2018-м на него было совершено покушение во время визита в город Пон-Руж. В главу республики начали стрелять, когда тот возлагал цветы к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити. В связи со смертью президента в Гаити объявлены 15-дневный траур и военное положение.
Комментариев: 0