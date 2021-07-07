В США заявили о готовности помочь в расследовании убийства президента Гаити

США готовы оказать помощь в расследовании убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он также отметил, что Америка осуждает этот инцидент.

"США решительно осуждают убийство президента Жовенеля Моиза и атаку на первую леди Мартин Моиз. Мы выражаем наши соболезнования семье и близким президента, а также народу Гаити. Мы призываем власти Гаити привлечь виновных к ответственности", — сказал он.

Прайс отметил, что основную роль в расследовании всё же должны играть местные власти, но вместе с этим Америка намерена "позволить этому расследованию развернуться" и готова предложить свою помощь в этом процессе.

Как ранее сообщал Лайф, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. В момент происшествия вместе с главой государства находилась его супруга. СМИ сообщили, что она умерла от полученных ран несколькими часами позже. Однако в Посольстве Гаити в Доминиканской Республике опровергли информацию о смерти Мартин Моиз.