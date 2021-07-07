Актёр Роберт Дауни – младший опубликовал в "Инстаграме" трогательный пост, посвящённый своему отцу, о смерти которого стало известно сегодня, 7 июля.

"Он был настоящим независимым режиссёром и всё время оставался удивительно оптимистичным", — написал он, опубликовав фотографию отца в молодости.

Дауни-младший также рассказал, что его мачеха Розмари Роджерс подсчитала, что с режиссёром они были счастливы более двух тысяч лет. Вероятнее всего, имелось в виду, что они настолько близки, что могли быть вместе и в прошлой жизни.