"Всё время оставался удивительно оптимистичным": Роберт Дауни – младший опубликовал трогательный пост после смерти отца
Актёр отметил, что Дауни – старший был настоящим независимым режиссёром. А с супругой Розмари Роджерс, по подсчётам вдовы, деятель культуры был счастлив более 2000 лет.
Роберт Дауни – старший. Фото © Instagram / robertdowneyjr
Актёр Роберт Дауни – младший опубликовал в "Инстаграме" трогательный пост, посвящённый своему отцу, о смерти которого стало известно сегодня, 7 июля.
"Он был настоящим независимым режиссёром и всё время оставался удивительно оптимистичным", — написал он, опубликовав фотографию отца в молодости.
Дауни-младший также рассказал, что его мачеха Розмари Роджерс подсчитала, что с режиссёром они были счастливы более двух тысяч лет. Вероятнее всего, имелось в виду, что они настолько близки, что могли быть вместе и в прошлой жизни.
Напомним, что о смерти режиссёра и актёра Роберта Дауни – старшего стало известно сегодня, 7 июля. Он умер во сне в Нью-Йорке в возрасте 85 лет. У мужчины была болезнь Паркинсона.
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