Голикова назвала российский регион с "пугающей" статистикой по ковиду
Показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости испугали российские власти.
Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Александр Астафьев
Уровень заболеваемости коронавирусом в Республике Дагестан вызвал опасения у российских властей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
"Хуже всего ситуация сегодня складывается в Республике Дагестан <…> Коллеги заверили в том, что ситуация у них находится под контролем, что они нарастят темпы вакцинации. Тем не менее показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают", — сказала она.
Голикова также сообщила, что заболеваемость растёт в 82 регионах страны. Отдельно она упомянула Карелию, Туву и Забайкальский край, где растёт количество заболевших, но при этом не вводились ограничения на проведение массовых мероприятий и работы общепита.
"В 82 регионах страны заболеваемость растёт <…> Превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 24 регионах страны, но если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 48 регионах", — подчеркнула она.
Как ранее сообщал Лайф, за сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, умерло 725 пациентов, а полностью выздоровело 20 067. Больше всего заболевших в Москве (+5621 случай за сутки), Подмосковье (+2531), Петербурге (+1906), Нижегородской (+477) и Воронежской (+388) областях.
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