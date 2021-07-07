Голикова назвала российский регион с "пугающей" статистикой по ковиду

Уровень заболеваемости коронавирусом в Республике Дагестан вызвал опасения у российских властей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Хуже всего ситуация сегодня складывается в Республике Дагестан <…> Коллеги заверили в том, что ситуация у них находится под контролем, что они нарастят темпы вакцинации. Тем не менее показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают", — сказала она.

Голикова также сообщила, что заболеваемость растёт в 82 регионах страны. Отдельно она упомянула Карелию, Туву и Забайкальский край, где растёт количество заболевших, но при этом не вводились ограничения на проведение массовых мероприятий и работы общепита.

"В 82 регионах страны заболеваемость растёт <…> Превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 24 регионах страны, но если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 48 регионах", — подчеркнула она.