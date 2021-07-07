Певицу Агурбаш вызвали в прокуратуру в Москве по вопросу экстрадиции

Прокуратура в Москве вызвала певицу Анжелику Агурбаш на опрос по поводу просьбы белорусских контролирующих (надзорных) органов об её экстрадиции на основании уголовного дела по разжиганию розни в публичных ресурсах. Об этом сообщает телеграм-канал Tut.by.

"Это обычная экстрадиционная проверка, так как в российскую прокуратуру пришли документы из Белоруссии. Я дала свои показания и объяснения по сложившейся ситуации", — рассказала Агурбаш.

Певица отмечает, что поводов для высылки её у России нет, так как она живёт в стране 20 лет и является её подданной. Артистка заявила, что никуда уезжать не собирается и чувствует себя защищённой в РФ, однако опасается "диверсий" и "всего чего угодно" со стороны Минска.