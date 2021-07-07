Певицу Агурбаш вызвали в прокуратуру в Москве по вопросу экстрадиции
Артистка отмечает, что чувствует себя защищённой в России, но тем не менее опасается "диверсий" с требующей её высылки стороны.
Анжелика Агурбаш. Фото © Instagram / angelicaagurbash
Прокуратура в Москве вызвала певицу Анжелику Агурбаш на опрос по поводу просьбы белорусских контролирующих (надзорных) органов об её экстрадиции на основании уголовного дела по разжиганию розни в публичных ресурсах. Об этом сообщает телеграм-канал Tut.by.
"Это обычная экстрадиционная проверка, так как в российскую прокуратуру пришли документы из Белоруссии. Я дала свои показания и объяснения по сложившейся ситуации", — рассказала Агурбаш.
Певица отмечает, что поводов для высылки её у России нет, так как она живёт в стране 20 лет и является её подданной. Артистка заявила, что никуда уезжать не собирается и чувствует себя защищённой в РФ, однако опасается "диверсий" и "всего чего угодно" со стороны Минска.
Ранее Лайф сообщал, что Анжелика Агурбаш боится, что её выкрадут и увезут в Белоруссию. При этом певица уверена, что Россия не выдаст её исторической родине. Напомним, ранее Генпрокуратура Минска потребовала от РФ выдачи артистки. Артистке грозит до 15 лет белорусской тюрьмы за "разжигание вражды или розни" и оскорбление президента Александра Лукашенко. На родине её немедленно возьмут под арест.
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