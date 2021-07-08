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Футбол возвращается домой: Сборная Англии обыграла Данию и вышла в финал Евро-2020

Судьба матча решалась в дополнительное время, где больше повезло именно "львам", а героем стал Гарри Кейн.

7 июля, 21:36
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2020/status/1412885154536869888/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA EURO 2020</a></p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Англии стала вторым финалистом Евро-2020, обыграв главную сенсацию турнира — Данию — со счётом 2:1.

С первых минут соперники бросились вперёд, пытаясь показать друг другу и всем болельщикам, кто сильнее достоин финала. Первый ход сделали датчане: Миккель Дамсгор шикарным ударом со штрафного пробил Пикфорда. Чуть позже своё слово сказал "лучший бомбардир" турнира: очередной автогол на Евро-2020 забил Симон Кьер. В итоге — 1:1 к перерыву.

Порыв сборных не утих и во второй половине игры. И Пикфорду, и Шмейхелю приходилось неоднократно спасать свои команды. Ближе к забитому мячу были именно хозяева стадиона "Уэмбли", но изменить счёт на табло не получилось. В итоге игра снова перешла в дополнительное время.

Развязка в серии пенальти: Италия победила Испанию и вышла в финал Евро-2020

Развязка в серии пенальти: Италия победила Испанию и вышла в финал Евро-2020

В первом овертайме англичане давили и делали всё, чтобы пробить Шмейхеля. Сделать это удалось лишь с пенальти. Причём удар с точки голкипер датчан взял, однако Кейн оказался первым на добивании и вывел "львов" вперёд. Вторые 15 минут голов не подарили, к большому сожалению, не только всей Дании, но и существенно выросшей армии поклонников скандинавской команды.

В итоге Англия в решающем матче сыграет против Италии, а болельщики уже вовсю запевают традиционное для себя "футбол возвращается домой". Финал состоится на стадионе "Уэмбли" 11 июля.

Футбол. Евро-2020

1/2 финала

Англия — Дания — 2:1

Голы: Дамсгор 30' (0:1), Кьер (автогол) 39' (1:1), Кейн 104' (2:1)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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