Сборная Англии стала вторым финалистом Евро-2020, обыграв главную сенсацию турнира — Данию — со счётом 2:1.

С первых минут соперники бросились вперёд, пытаясь показать друг другу и всем болельщикам, кто сильнее достоин финала. Первый ход сделали датчане: Миккель Дамсгор шикарным ударом со штрафного пробил Пикфорда. Чуть позже своё слово сказал "лучший бомбардир" турнира: очередной автогол на Евро-2020 забил Симон Кьер. В итоге — 1:1 к перерыву.

Порыв сборных не утих и во второй половине игры. И Пикфорду, и Шмейхелю приходилось неоднократно спасать свои команды. Ближе к забитому мячу были именно хозяева стадиона "Уэмбли", но изменить счёт на табло не получилось. В итоге игра снова перешла в дополнительное время.

В первом овертайме англичане давили и делали всё, чтобы пробить Шмейхеля. Сделать это удалось лишь с пенальти. Причём удар с точки голкипер датчан взял, однако Кейн оказался первым на добивании и вывел "львов" вперёд. Вторые 15 минут голов не подарили, к большому сожалению, не только всей Дании, но и существенно выросшей армии поклонников скандинавской команды.

В итоге Англия в решающем матче сыграет против Италии, а болельщики уже вовсю запевают традиционное для себя "футбол возвращается домой". Финал состоится на стадионе "Уэмбли" 11 июля.