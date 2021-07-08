Путин поручил в первую очередь газифицировать 12 "грязных" городов России
Под соответствующую программу попадёт 32 тысячи домов, а работы позволят создать 450 километров сети.
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости газифицировать в первую очередь 12 городов РФ, которые считаются самыми неблагополучными по экологии и входят в программу "Чистый город". С таким предложением в ходе совещания главы государства с правительством выступил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"У вас есть указ о 12 "грязных" городах. Мы сегодня видим четыре города: Новокузнецк, Братск, Нижний Тагил, Омск, где встаёт перед нами вопрос о газификации населённых пунктов. Разрешите дать поручение "Газпрому", чтобы для них это был приоритет, в том числе для 12 городов, по программе "Чистый воздух", где в первую очередь надо выполнить эти работы", — сказал он.
Путин отметил, что даст соответствующее поручение замглавы Администрации Президента РФ Сергею Кириенко. По данным Минприроды, под приоритетную газификацию городов из "Чистого города" попадёт 32 тысячи домов, а работы позволят создать 450 километров сети.
Ранее стало известно, что россиянам будут возвращены средства по договорам на газификацию, внесённые после 21 апреля и до вступления в силу нормативных правовых актов о бесплатной газификации. Сами же сроки бесплатного подключения домовладений к газу в рамках реализации программы ускоренной догазификации определят главы регионов до 1 августа.
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