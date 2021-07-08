Врач посмеялась над Боней после вопроса о бесплодии женщин в Африке из-за прививок

Врач посмеялась над Боней после вопроса о прививках. Видео © Telegram / RT на русском

Ярая противница вакцинации от коронавируса телеведущая Виктория Боня вступила в спор с врачом-педиатром Анной Левадной. Бывшая участница "Дома-2" задала специалисту вопрос о прививках от вируса папилломы женщинам в Африке, которые якобы повлекли за собой бесплодие. Также Боня заявила, что якобы ВОЗ "во главе с Биллом Гейтсом" проводила вакцинацию детей, которая повлекла огромное количество смертей.

Спор двух женщин возник в ходе стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу", сообщает RT. При этом медик в ходе беседы в Викторией Боней подчеркнула, что на самом деле это очень сложно — отличить качественный источник информации от некачественного.

"Это то, что на самом деле далеко не все умеют делать. Действительно, где-то что-то прочитал, какую-то газету, жёлтую прессу, какую-то публикацию в СМИ", — сказала Левадная, намекая на то, что Боня пользуется недостоверными источниками информации.

При этом врач-педиатр уверена, что нормальные отношения между врачом и пациентом возможны при гармоничном уровне знаний. По мнению Левадной, проблема недоверия к медицине и вакцинации стала результатом того, что в течение последних лет не велась работа над качеством отношений пациента и врача.