Власти Дубая раскрыли подробности мощного взрыва в порту. Видео © Twitter / Arab News

Мощный взрыв в порту Дубая Джабаль-Али произошёл из-за возгорания на борту судна. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

"В одном из контейнеров (на борту судна. — Прим. Лайфа) были легковоспламеняющиеся материалы", — цитирует представитель пресс-службы телеканал Al-Arabiya.

Отмечается, что экипаж загоревшегося судна успели своевременно эвакуировать. Пожарным удалось довольно быстро взять ситуацию под контроль. По их данным, пострадавших в результате произошедшего нет.