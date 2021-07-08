Власти Дубая раскрыли подробности мощного взрыва в порту
Пожарным уже удалось взять под контроль ситуацию в гавани. Пострадавших в результате происшествия нет.
Власти Дубая раскрыли подробности мощного взрыва в порту. Видео © Twitter / Arab News
Мощный взрыв в порту Дубая Джабаль-Али произошёл из-за возгорания на борту судна. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.
"В одном из контейнеров (на борту судна. — Прим. Лайфа) были легковоспламеняющиеся материалы", — цитирует представитель пресс-службы телеканал Al-Arabiya.
Отмечается, что экипаж загоревшегося судна успели своевременно эвакуировать. Пожарным удалось довольно быстро взять ситуацию под контроль. По их данным, пострадавших в результате произошедшего нет.
Ранее Лайф рассказывал, что 5 июля ночью на химзаводе в пригороде Бангкока прогремел взрыв. Хлопок оказался настолько мощным, что не только разрушил производство, но и нанёс существенный ущерб домам на периферии.
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