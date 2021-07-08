Следующий корабль с грузом для МКС будет запущен 10 августа
Cygnus также заберёт со станции мусор и отходы, а спустя примерно две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.
Фото © nasa.gov
Очередное пополнение запасов на Международной космической станции (МКС) с помощью грузового корабля Cygnus состоится 10 августа. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
"Старт ракеты-носителя Antares ("Антарес") намечен 10 августа на 17:55 по времени Восточного побережья США (00:55 мск, 11 августа) с космодрома НАСА на острове Уоллопс у побережья штата Вирджиния", — уточнили в ведомстве.
На этот раз корабль доставит астронавтам 3D-принтер, в котором используется материал, имитирующий грунт Луны, аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода на космических кораблях с применением новых технологий, монтажный кронштейн, который планируют установить на несущем каркасе солнечных панелей станции.
В NASA сообщают, что стыковка с МКС будет производиться с помощью руки-манипулятора Canadarm 2. По окончании миссии Cygnus заберёт со станции мусор и отходы и спустя примерно две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.
Ранее сообщалось, что "Роскосмос" разместит в ЮАР станцию обнаружения космического мусора. Данный комплекс способен обнаруживать объекты на высотах от 120 до 40 тысяч километров и может выявлять космические объекты, имеющие блеск до 18-й звёздной величины.
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