Следующий корабль с грузом для МКС будет запущен 10 августа

Очередное пополнение запасов на Международной космической станции (МКС) с помощью грузового корабля Cygnus состоится 10 августа. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"Старт ракеты-носителя Antares ("Антарес") намечен 10 августа на 17:55 по времени Восточного побережья США (00:55 мск, 11 августа) с космодрома НАСА на острове Уоллопс у побережья штата Вирджиния", — уточнили в ведомстве.

На этот раз корабль доставит астронавтам 3D-принтер, в котором используется материал, имитирующий грунт Луны, аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода на космических кораблях с применением новых технологий, монтажный кронштейн, который планируют установить на несущем каркасе солнечных панелей станции.

В NASA сообщают, что стыковка с МКС будет производиться с помощью руки-манипулятора Canadarm 2. По окончании миссии Cygnus заберёт со станции мусор и отходы и спустя примерно две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.