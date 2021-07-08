Под завалами рухнувшего дома во Флориде нашли тела ещё 8 человек
Судьба ещё 86 пропавших остаётся неизвестной, однако их родственников уже оповестили о завершении поисково-спасательной операции.
Фото © Twitter / South Florida Sun Sentinel
Из-под завалов дома, рухнувшего в городе Серфсайд в окрестностях Майами, штат Флорида, извлекли тела ещё восьми человек. Таким образом, число погибших в результате обрушения достигло 54. Об этом сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.
"В течение дня спасателям удалось извлечь из-под завалов тела ещё восьми человек. Таким образом, число жертв составляет теперь 54", — рассказала она в ходе брифинга, трансляция которого ведётся на странице округа в "Фейсбуке".
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По словам Кавы, судьба ещё 86 человек остаётся неизвестной. Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, родственников пропавших людей уже оповестили о завершении спасательных работ. Общественности об этом официально сообщат чуть позже.
Напомним, трагедия произошла в городе Серфсайд в ночь на 24 июня. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии.
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