Под завалами рухнувшего дома во Флориде нашли тела ещё 8 человек

Из-под завалов дома, рухнувшего в городе Серфсайд в окрестностях Майами, штат Флорида, извлекли тела ещё восьми человек. Таким образом, число погибших в результате обрушения достигло 54. Об этом сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"В течение дня спасателям удалось извлечь из-под завалов тела ещё восьми человек. Таким образом, число жертв составляет теперь 54", — рассказала она в ходе брифинга, трансляция которого ведётся на странице округа в "Фейсбуке".

По словам Кавы, судьба ещё 86 человек остаётся неизвестной. Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, родственников пропавших людей уже оповестили о завершении спасательных работ. Общественности об этом официально сообщат чуть позже.