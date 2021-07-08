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Стали известны планы по созданию на Украине частной армии из ветеранов Донбасса

Во впервые опубликованных документах также идёт речь и о других оборонных сделках, предполагаемых между военным бизнесменом из США и Киевом.

8 июля, 00:16
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/30558603375/in/photolist-NymQ8Z-NymQJi-MABzUy-Nvbd2j-2apArmR-2apAqFn-No4MxQ-NymQPP-No4QdE-MAnYGK-NqBR52-MAnXUT-S8zkg7-N6XzsJ-No4Naw-No4PWh-No4NDY-NymPYk-MAnYLc-No4Q5U-NymQNg-No4Qmf-No4PQf-MAByUY-No4NtN-No4Qhh-N6XBsA-No4NRb-HvJxtN-N6XzLj-HvJxp9-S8zknj-Hf4vN9-SDMZJb-HvJxxq-Rtq4Dp-GJG9Ru-HvJxAb-Sw5Mh6-HvJxnA-StF7Su-Hf4vTj-HvJxqb-SHqx6P-StF7M9-SHqxgi-Sw5N1a-Sw5Mvc-S8zksQ-GJG9Yy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ministryofdefenceua</a></p>

Фото © flickr / ministryofdefenceua

Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс планировал создать на Украине частную военную компанию (ЧВК). Об этом сообщает Time со ссылкой на документы, попавшие в её распоряжение.

Так, стало известно, что в июне 2020 года Принс намеревался набирать в ЧВК "военных из числа ветеранов продолжающейся войны на востоке Украины". Кроме того, в его "дорожную карту" входило строительство в Незалежной "нового завода по производству боеприпасов", а ещё одна сделка касалась объединения местных авиационных и аэрокосмических предприятий в "консорциум, который мог бы конкурировать с [компаниями] наподобие Boeing и Airbus".

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Прибыль от реализованных предложений Принса могла бы принести Незалежной десять миллиардов долларов. Эти планы, по сообщению издания, владелец американской ЧВК обсуждал с бывшим советником президента Украины Игорем Новиковым. В материале приводятся его подтверждения переговоров. Не удалось же воплотить планы в жизнь только из-за того, что на президентских выборах 2020 года Дональд Трамп потерпел поражение, а автор идеи о частной армии в Киеве был близок именно с его кабинетом. С администрацией Байдена, пишет издание, он таких связей не имеет.

Ранее Лайф писал о том, что эксперт оценил заявление Зеленского о создании самой мощной армии в Европе. Он считает, что слова главы Украины — последовательная политическая позиция по отношению к НАТО.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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