Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс планировал создать на Украине частную военную компанию (ЧВК). Об этом сообщает Time со ссылкой на документы, попавшие в её распоряжение.

Так, стало известно, что в июне 2020 года Принс намеревался набирать в ЧВК "военных из числа ветеранов продолжающейся войны на востоке Украины". Кроме того, в его "дорожную карту" входило строительство в Незалежной "нового завода по производству боеприпасов", а ещё одна сделка касалась объединения местных авиационных и аэрокосмических предприятий в "консорциум, который мог бы конкурировать с [компаниями] наподобие Boeing и Airbus".

Прибыль от реализованных предложений Принса могла бы принести Незалежной десять миллиардов долларов. Эти планы, по сообщению издания, владелец американской ЧВК обсуждал с бывшим советником президента Украины Игорем Новиковым. В материале приводятся его подтверждения переговоров. Не удалось же воплотить планы в жизнь только из-за того, что на президентских выборах 2020 года Дональд Трамп потерпел поражение, а автор идеи о частной армии в Киеве был близок именно с его кабинетом. С администрацией Байдена, пишет издание, он таких связей не имеет.