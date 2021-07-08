Полиция задержала подозреваемых в убийстве президента Гаити

"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией сегодня около 18:00 (01:00 мск). Более подробная информация — в ближайшие несколько минут", — написал он.

Ранее Лайф писал, что власти Гаити сообщили об участии иностранцев в нападении на президента Моиза. Согласно сообщению местных властей, часть совершивших атаку преступников говорили по-английски и по-испански. Напомним, неизвестные застрелили главу республики Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию ночью. 53-летний Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Стоит отметить, что в 2018 году на него было совершено покушение во время визита в город Пон-Руж.