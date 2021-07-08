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Полиция задержала подозреваемых в убийстве президента Гаити

По данным властей, злоумышленников удалось поймать около 01:00 по московскому времени.

7 июля, 23:56
<p>Президент Гаити Жовенель Моиз. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/tariqnasheed" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tariq Nashee</a></p>

Президент Гаити Жовенель Моиз. Фото © Twitter / Tariq Nashee

Предполагаемых убийц президента Гаити Жовенеля Моиза задержали. Об этом сообщил госсекретарь республики Франц Экзантюс в "Твиттере".

"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией сегодня около 18:00 (01:00 мск). Более подробная информация — в ближайшие несколько минут", — написал он.

США опровергли причастность к убийству президента Гаити

США опровергли причастность к убийству президента Гаити

Ранее Лайф писал, что власти Гаити сообщили об участии иностранцев в нападении на президента Моиза. Согласно сообщению местных властей, часть совершивших атаку преступников говорили по-английски и по-испански. Напомним, неизвестные застрелили главу республики Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию ночью. 53-летний Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Стоит отметить, что в 2018 году на него было совершено покушение во время визита в город Пон-Руж.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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