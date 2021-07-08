В Гаити сообщили о ликвидации четырёх наёмников, убивших президента страны
Глава Национальной полиции также уточнил, что ещё двое злоумышленников допрашиваются. Правоохранители, взятые в заложники, освобождены.
Жовенель Моиз. Фото © Twitter / moisejovenel
Правоохранительные органы Гаити ликвидировали четверых наёмников, которые убили президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом в эфире государственного телевидения заявил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.
"Четверо из них убиты, ещё двое находятся под нашим контролем и допрашиваются. Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что власти Гаити сообщили об участии иностранцев в нападении на президента Моиза. Согласно сообщению местных властей, часть совершивших атаку преступников говорили по-английски и по-испански. Напомним, неизвестные застрелили главу республики Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию ночью. 53-летний Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Стоит отметить, что в 2018 году на него было совершено покушение во время визита в город Пон-Руж.
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