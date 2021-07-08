Байден на год продлил действие режима ЧС в отношении Гонконга
Ситуация в этом районе, уверены в Белом доме, угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США.
Гонконг. Фото © Pexels
Режим чрезвычайной ситуации в отношении китайского Гонконга со стороны США продлён до 14 июля 2022 года. Такое решение принял президент США Джо Байден, подписав соответствующий документ.
"Ситуация в Гонконге, включая последние действия Китая по подрыву автономии Гонконга, продолжает представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. По этой причине режим национальной чрезвычайной ситуации, провозглашённый 14 июля 2020 года, должен продолжиться после 14 июля 2021 года. В связи с этим я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации по ситуации в Гонконге", — говорится в тексте документа.
Напомним, в прошлом году действующий на тот момент президент США Дональд Трамп внёс в чёрный список американской администрации четырнадцать членов руководства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Ограничительные меры были введены в связи с решением властей Китая отстранить четырёх оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга.
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