Байден на год продлил действие режима ЧС в отношении Гонконга

"Ситуация в Гонконге, включая последние действия Китая по подрыву автономии Гонконга, продолжает представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. По этой причине режим национальной чрезвычайной ситуации, провозглашённый 14 июля 2020 года, должен продолжиться после 14 июля 2021 года. В связи с этим я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации по ситуации в Гонконге", — говорится в тексте документа.