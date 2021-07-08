Лавров заявил о ежедневных попытках Запада вмешаться во внутреннюю политику РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует ежедневные попытки стран Запада вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику РФ. Об этом он сказал, во время выступления в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишённой ориентиров, Россией, готовой на любые уступки. Мы видим попытки — чуть ли не ежедневно — повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику", — отметил глава МИД РФ.