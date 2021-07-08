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Лавров заявил о ежедневных попытках Запада вмешаться во внутреннюю политику РФ

Глава российского МИД отметил, что "западные коллеги" не скрывают, что многие из них хотели бы иметь дело со слабой Моской, лишённой ориентиров.

8 июля, 01:31
<p>Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует ежедневные попытки стран Запада вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику РФ. Об этом он сказал, во время выступления в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишённой ориентиров, Россией, готовой на любые уступки. Мы видим попытки — чуть ли не ежедневно — повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику", — отметил глава МИД РФ.

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Лаврова позабавило сравнение российско-американских отношений с "Томом и Джерри"

Ранее Лавров заверил, что Россия жёстко ответит на недружественные действия США. Все попытки вести диалог с Москвой с позиции силы изначально обречены на провал, отметил глава МИД РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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