Лавров заявил о ежедневных попытках Запада вмешаться во внутреннюю политику РФ
Глава российского МИД отметил, что "западные коллеги" не скрывают, что многие из них хотели бы иметь дело со слабой Моской, лишённой ориентиров.
Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует ежедневные попытки стран Запада вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику РФ. Об этом он сказал, во время выступления в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".
"Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишённой ориентиров, Россией, готовой на любые уступки. Мы видим попытки — чуть ли не ежедневно — повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику", — отметил глава МИД РФ.
Ранее Лавров заверил, что Россия жёстко ответит на недружественные действия США. Все попытки вести диалог с Москвой с позиции силы изначально обречены на провал, отметил глава МИД РФ.
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