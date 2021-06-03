"Доктор пришёл": "Тинькофф" представил нового телефонного секретаря Олега для защиты от спама и мошенничества
Тинькофф представил открытого телефонного секретаря Олега. По задумке компании, он должен защитить россиян от двух болезней современности – массированного спама и мошенников.
Фото © Тинькофф
Открытый телефонный секретарь Олег бесплатен и доступен любым жителям России, которые пользуются услугами российских сотовых операторов — им даже необязательно быть клиентами "Тинькоффа". При этом ранее компания призывала защитника Олега с помощью светового сигнала и проводила "таксофонную кампанию" с участием голосового ассистента.
Пресс-релиз о запуске секретаря, опубликованный на официальном сайте "Тинькофф", содержит разбросанные по всему тексту буквы, которые складываются во фразу "Фрод — это болезнь, доктор пришёл". Такой формулировкой компания подчеркивает роль телефонного секретаря. Его миссия — защита людей от нежелательных и назойливых звонков, особенно от спамеров и мошенников, в то же время Олег обладает и другими важными навыками, такими как приём, запись и текстовые расшифровки телефонных звонков.
Пока что Олег запущен в бета-версии, однако уже на старте он может полностью взять на себя входящие звонки абонента в тех случаях, когда он по какой-то причине не берёт трубку, определять категорию входящего вызова, подбирать подходящие сценарии разговоров, а также давать советы по защите от мошенников. Причём с самими спамерами и телефонными аферистами Олег научен общаться по специальным сценариям.
Также на старте с помощью телефонного секретаря от компании "Тинькофф" можно будет управлять звонками в режиме реального времени, не поднимая трубку, и перезванивать на пропущенные звонки.
В будущем, как пообещали в компании, Олег научится автоматически забирать на себя звонки спамеров и мошенников, ещё больше шутить и импровизировать, а также его можно будет полностью кастомизировать под себя.
Мы решили открыть нашего телефонного секретаря Олега для всех жителей России. За 1,5 года работы в "Мобайле" Олег вырос и окреп — научился давать отпор спамерам и мошенникам. Сейчас у жителей России есть две большие проблемы, связанные с телефонными звонками, — это ежедневный телефонный спам и мошенники, которые обманывают россиян. Мы проводили большое исследование и выяснили, что 98% жителей страны сталкиваются со спам-звонками, 83% получает такие звонки по несколько раз в день. Мошенники обзвонили уже 90% россиян. И уже около 70–80% входящих звонков с неизвестных номеров — это спамеры и мошенники. Именно поэтому мы решили обучить Олега выступать заслоном между человеком и нежелательными звонками и открыть его для абонентов любых операторов. Мы увидели, что у людей есть проблема, а у нас есть финтехрешение для неё. Олег — это наша "жёлтая таблетка" против двух болезней — массированного спама и мошенников
Телефонного секретаря Олега смогут бесплатно подключить все жители России, вне зависимости от их банка или сотового оператора. Сделать это можно через мессенджеры (Telegram и "ВКонтакте" с помощью бота @OlegOtvetBot.), а также в мобильном суперприложении "Тинькофф" и в "Тинькофф Мобайле".
При этом для каждой категории пользователей действует свой уровень защиты Олега: для тех, кто вообще не связан с экосистемой "Тинькофф", для клиентов экосистемы и для абонентов оператора "Тинькофф Мобайл".
По словам представителей компании работа над телефонным секретарём Олегом велась с марта прошлого года. В мае 2021 компания объявила о запуске "таксофонной кампании", в которой Олег обзванивал все таксофоны страны, предупреждая россиян о том, как защититься от мошенничества. Позднее на здании будущей штаб-квартиры "Тинькофф" на Грузинском Валу появился световой сигнал с призывом к защитнику Олегу.
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