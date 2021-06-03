"Доктор пришёл": "Тинькофф" представил нового телефонного секретаря Олега для защиты от спама и мошенничества

Мы решили открыть нашего телефонного секретаря Олега для всех жителей России. За 1,5 года работы в "Мобайле" Олег вырос и окреп — научился давать отпор спамерам и мошенникам. Сейчас у жителей России есть две большие проблемы, связанные с телефонными звонками, — это ежедневный телефонный спам и мошенники, которые обманывают россиян. Мы проводили большое исследование и выяснили, что 98% жителей страны сталкиваются со спам-звонками, 83% получает такие звонки по несколько раз в день. Мошенники обзвонили уже 90% россиян. И уже около 70–80% входящих звонков с неизвестных номеров — это спамеры и мошенники. Именно поэтому мы решили обучить Олега выступать заслоном между человеком и нежелательными звонками и открыть его для абонентов любых операторов. Мы увидели, что у людей есть проблема, а у нас есть финтехрешение для неё. Олег — это наша "жёлтая таблетка" против двух болезней — массированного спама и мошенников

Станислав Близнюк Председатель правления "Тинькофф банка"