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В США заявили о поддержке демократического правления в Гаити

В свою очередь, власти республики пообещали провести всеобщие выборы, запланированные на 26 сентября, в соответствии с утверждённым в избиркоме графиком.

8 июля, 01:49
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Вашингтон поддержит демократическое правление в Гаити, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с и.о. премьер-министра Гаити Клодом Жозефом, сообщает пресс-служба Госдепартамента. Разговор состоялся после смерти президента республики Жовенеля Моиза.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил продолжающуюся приверженность США работе с Правительством Гаити в поддержке жителей страны, демократического правления, мира и безопасности", — говорится в сообщении.

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Жозеф в разговоре с Блинкеном пообещал провести всеобщие выборы, запланированные на 26 сентября, в соответствии с утверждённым в избиркоме графиком. В сообщении канцелярии и.о. премьера, размещённом в "Твиттере", говорится, что он пообещал установить диалог с лидерами оппозиции и другими участниками политической жизни страны, чтобы "разрядить социально-политическую обстановку и способствовать проведению инклюзивных и заслуживающих доверия выборов".

Ранее Лайф писал, что в Гаити сообщили о ликвидации четырёх наёмников, убивших президента страны. Глава Национальной полиции также уточнил, что ещё двое злоумышленников допрашиваются. Правоохранители, взятые в заложники, освобождены. Напомним, неизвестные застрелили главу республики Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию ночью.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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