В США заявили о поддержке демократического правления в Гаити

Вашингтон поддержит демократическое правление в Гаити, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с и.о. премьер-министра Гаити Клодом Жозефом, сообщает пресс-служба Госдепартамента. Разговор состоялся после смерти президента республики Жовенеля Моиза.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил продолжающуюся приверженность США работе с Правительством Гаити в поддержке жителей страны, демократического правления, мира и безопасности", — говорится в сообщении.

Жозеф в разговоре с Блинкеном пообещал провести всеобщие выборы, запланированные на 26 сентября, в соответствии с утверждённым в избиркоме графиком. В сообщении канцелярии и.о. премьера, размещённом в "Твиттере", говорится, что он пообещал установить диалог с лидерами оппозиции и другими участниками политической жизни страны, чтобы "разрядить социально-политическую обстановку и способствовать проведению инклюзивных и заслуживающих доверия выборов".