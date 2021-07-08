Лавров заявил, что США пока не ответили на предложение о проведении саммита "пятёрки" Совбеза ООН
Глава МИД РФ также отметил, что Великобритания в этом вопросе дожидается решения американцев.
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США пока не дали России ответа на предложение провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в Дальневосточном федеральном университете.
"Новая администрация в Вашингтоне пока ещё не ответила на наши напоминания. Но они рассматривают это предложение. Великобритания, думаю, как всегда, ждёт, чего скажут Соединённые Штаты. Мы к этому привыкли, это известное дело", — отметил Лавров.
Он добавил, что Китай и Франция активно поддержали идею проведения такого саммита.
Напомним, в 2020 году, во время V Всемирного форума памяти холокоста, президент России Владимир Путин выступил с инициативой о встрече глав пяти государств — постоянных членов Совбеза ООН. Первым предложение принял французский лидер Эмманюэль Макрон, затем это сделали в Китае, а саму инициативу поддержали в Организации Объединённых Наций. Позже идею саммита одобрил Дональд Трамп, который был в то время президентом США. Однако из-за пандемии эта встреча пока не состоялась.
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