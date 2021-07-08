Лавров заявил, что США пока не ответили на предложение о проведении саммита "пятёрки" Совбеза ООН

США пока не дали России ответа на предложение провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в Дальневосточном федеральном университете.

"Новая администрация в Вашингтоне пока ещё не ответила на наши напоминания. Но они рассматривают это предложение. Великобритания, думаю, как всегда, ждёт, чего скажут Соединённые Штаты. Мы к этому привыкли, это известное дело", — отметил Лавров.

Он добавил, что Китай и Франция активно поддержали идею проведения такого саммита.