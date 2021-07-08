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Учебные пуски крылатых ракет прошли в Арктике

Цели на арктическом полигоне были успешно поражены. Самолёты вылетели с аэродрома в Саратовской области и преодолели более четырёх тысяч километров.

8 июля, 02:22
<p>Ракетоносец Ту-160. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tupolev_Tu-160_RF-94109.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Ракетоносец Ту-160. Фото © wikipedia

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС во время учебных манёвров выпустили крылатые ракеты по мишеням на полигоне в Арктике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что пуски прошли штатно, ракеты успешно поразили наземные цели на полигоне. Самолёты вылетели с аэродрома в Саратовской области и преодолели более четырёх тысяч километров.

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Ранее в МИД России объяснили восстановление военных объектов в Арктике. Представители РФ неоднократно заявляли, что военная активность страны в Арктике никак не нарушает международные договоры и не угрожает безопасности других государств, отметил представитель дипведомства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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