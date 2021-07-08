Учебные пуски крылатых ракет прошли в Арктике
Цели на арктическом полигоне были успешно поражены. Самолёты вылетели с аэродрома в Саратовской области и преодолели более четырёх тысяч километров.
Ракетоносец Ту-160. Фото © wikipedia
Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС во время учебных манёвров выпустили крылатые ракеты по мишеням на полигоне в Арктике. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что пуски прошли штатно, ракеты успешно поразили наземные цели на полигоне. Самолёты вылетели с аэродрома в Саратовской области и преодолели более четырёх тысяч километров.
Ранее в МИД России объяснили восстановление военных объектов в Арктике. Представители РФ неоднократно заявляли, что военная активность страны в Арктике никак не нарушает международные договоры и не угрожает безопасности других государств, отметил представитель дипведомства.
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