Учебные пуски крылатых ракет прошли в Арктике

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС во время учебных манёвров выпустили крылатые ракеты по мишеням на полигоне в Арктике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что пуски прошли штатно, ракеты успешно поразили наземные цели на полигоне. Самолёты вылетели с аэродрома в Саратовской области и преодолели более четырёх тысяч километров.