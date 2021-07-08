В результате ДТП в Москве пострадало два человека. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на пересечении Остафьевского и Рязановского шоссе столкнулись две инормаки. Как стало известно Лайфу, водитель автомобиля "Фольксваген Поло" проезжал перекрёсток на красный свет и столкнулся с "Ниссан Мурано".

Очевидцы рассказывают, что больше всего в ДТП повезло "Ниссану": водитель отделался незначительными ушибами и ссадинами. А вот вторую машину от удара откинуло в фонарный столб, который находится за металлическим ограждением. Водителя зажало в кабине, его пришлось вытаскивать с помощью спасателей.

Врачи диагностировали у виновника столкновения многочисленные травмы, в том числе и перелом позвоночника. Его состояние оценивается как тяжёлое. Сотрудники ДПС также предварительно установили, что водитель, спровоцировавший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения.