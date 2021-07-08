Эпизод, произошедший в первом овертайме во время 1/2 финала Евро-2020, вызвал бурю негодования не только у главного тренера сборной Дании Каспера Хьюлманда, но и у всего футбольного сообщества. После падения Рахима Стерлинга в чужой штрафной был назначен пенальти в ворота датчан. После этого одиннадцатиметрового Англия одержала победу со счётом 2:1.

"Перед пенальти довольно долго на поле было два мяча. Я сигнализировал об этом арбитру, но он не свистнул. Я не вижу пенальти. Тяжело проиграть матч таким образом и вылетать таким образом. Раздражает, когда такое происходит. Жалко команду", — цитирует тренера сборной Дании Каспера Хьюлманда портал Bt.dk.

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер также утверждает, что пенальти не было. Он отметил, что VAR должны были попросить арбитра посмотреть повтор. Своё разочарование выразил и главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью, он заявил, что в таких моментах не ставят 11-метровый, тем более на турнире такого высокого класса. По его словам, он рад победе Англии, но разочарован тем, что был назначен пенальти.