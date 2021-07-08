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"Раздражает, когда такое происходит": Пенальти в матче Англия — Дания буквально "разбомбили" критикой и непониманием

Футбольное сообщество считает, что спорный момент в первом овертайме полуфинала "Евро-2020" заслуживал пересмотра VAR.

8 июля, 03:17
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/euro2020spb/status/1412877540084097024/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">euro2020spb </a></p>

Фото © Twitter / euro2020spb

Эпизод, произошедший в первом овертайме во время 1/2 финала Евро-2020, вызвал бурю негодования не только у главного тренера сборной Дании Каспера Хьюлманда, но и у всего футбольного сообщества. После падения Рахима Стерлинга в чужой штрафной был назначен пенальти в ворота датчан. После этого одиннадцатиметрового Англия одержала победу со счётом 2:1.

"Перед пенальти довольно долго на поле было два мяча. Я сигнализировал об этом арбитру, но он не свистнул. Я не вижу пенальти. Тяжело проиграть матч таким образом и вылетать таким образом. Раздражает, когда такое происходит. Жалко команду", — цитирует тренера сборной Дании Каспера Хьюлманда портал Bt.dk.

Развязка в серии пенальти: Италия победила Испанию и вышла в финал Евро-2020

Развязка в серии пенальти: Италия победила Испанию и вышла в финал Евро-2020

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер также утверждает, что пенальти не было. Он отметил, что VAR должны были попросить арбитра посмотреть повтор. Своё разочарование выразил и главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью, он заявил, что в таких моментах не ставят 11-метровый, тем более на турнире такого высокого класса. По его словам, он рад победе Англии, но разочарован тем, что был назначен пенальти.

Ранее Лайф писал, что сборная Англии обыграла Данию и вышла в финал Евро-2020. Судьба матча решалась в дополнительное время, где больше повезло именно "львам", а героем стал Гарри Кейн. В итоге Англия в решающем матче сыграет против Италии, а болельщики уже вовсю запевают традиционное для себя "футбол возвращается домой". Финал состоится на стадионе "Уэмбли" 11 июля.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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