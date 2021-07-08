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Россияне Кучеров, Сергачёв и Василевский завоевали Кубок Стэнли в составе "Тампы"

Главный приз плей-офф Национальной хоккейной лиги команда завоёвывает уже второй раз. Матч закончился со счётом 1:0.

8 июля, 03:38
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NHL" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NHL</a></p>

Фото © Twitter / NHL

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Монреаль Канадиенс" в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выиграла Кубок Стэнли.

Отмечается, что встреча закончилась со счётом 1:0 — единственный гол на 33-й минуте забил Росс Колтон. При этом российские игроки — нападающий "Тампы" Никита Кучеров, его одноклубник Михаил Сергачёв и защитник "Монреаля" Александр Романов — не отметились результативными действиями. А голкипер "Тампы" Андрей Василевский стал первым и единственным вратарём за всю историю НХЛ, который смог завершить пять серий плей-офф подряд матчами без пропущенных шайб. Он же был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

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"Тампа" выиграла серию до четырёх побед со счётом 4-1 и уже во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли.

Ранее Лайф рассказывал, что чемпион мира по хоккею Сергей Плотников перешёл в ЦСКА. Соглашение 31-летнего нападающего с армейским клубом рассчитано на один сезон.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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