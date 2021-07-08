Россияне Кучеров, Сергачёв и Василевский завоевали Кубок Стэнли в составе "Тампы"
Главный приз плей-офф Национальной хоккейной лиги команда завоёвывает уже второй раз. Матч закончился со счётом 1:0.
Фото © Twitter / NHL
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Монреаль Канадиенс" в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выиграла Кубок Стэнли.
Отмечается, что встреча закончилась со счётом 1:0 — единственный гол на 33-й минуте забил Росс Колтон. При этом российские игроки — нападающий "Тампы" Никита Кучеров, его одноклубник Михаил Сергачёв и защитник "Монреаля" Александр Романов — не отметились результативными действиями. А голкипер "Тампы" Андрей Василевский стал первым и единственным вратарём за всю историю НХЛ, который смог завершить пять серий плей-офф подряд матчами без пропущенных шайб. Он же был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.
"Тампа" выиграла серию до четырёх побед со счётом 4-1 и уже во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли.
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