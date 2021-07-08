Россияне Кучеров, Сергачёв и Василевский завоевали Кубок Стэнли в составе "Тампы"

Отмечается, что встреча закончилась со счётом 1:0 — единственный гол на 33-й минуте забил Росс Колтон. При этом российские игроки — нападающий "Тампы" Никита Кучеров, его одноклубник Михаил Сергачёв и защитник "Монреаля" Александр Романов — не отметились результативными действиями. А голкипер "Тампы" Андрей Василевский стал первым и единственным вратарём за всю историю НХЛ, который смог завершить пять серий плей-офф подряд матчами без пропущенных шайб. Он же был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.