Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 июля 2021, 12:46

"Нужно объединять усилия, а не искать недостатки": В Госдуме ответили на призыв Франции не признавать вакцины из России

Фото © ТАСС / Марат Абулхатин

Фото © ТАСС / Марат Абулхатин

По мнению Антона Морозова, в ситуации пандемии нужно уходить от политики в вопросах лекарств и вырабатывать взаимоприемлемые решения.

Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал политизированным призыв Франции не признавать в ЕС антикоронавирусные вакцины из России и Китая.

"Сейчас есть определённая конкуренция между фармацевтическими компаниями, которые выпускают вакцину, и, конечно, все хотят получить определённые преимущества на рынке вакцин и запугивают европейцев и других граждан тем, что якобы российская вакцина какая-то недоделанная, малоэффективная", — отметил депутат.

По его мнению, в ситуации пандемии нужно "объединять усилия, а не искать недостатки друг у друга", уходить от политики в вопросах вакцин и вырабатывать взаимоприемлемые решения, которые будут способствовать ликвидации коронавируса в ближайшее время.

Журнал Nature заявил об эффективности и безопасности "Спутника V"
Журнал Nature заявил об эффективности и безопасности "Спутника V"

Напомним, ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж не советует странам Евросоюза признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае. Он напомнил, что в ЕС признают четыре препарата.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Франция
  • Госдума
  • Коронавирус
  • Медицина
  • Политика
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar