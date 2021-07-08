"Нужно объединять усилия, а не искать недостатки": В Госдуме ответили на призыв Франции не признавать вакцины из России

По мнению Антона Морозова, в ситуации пандемии нужно уходить от политики в вопросах лекарств и вырабатывать взаимоприемлемые решения.