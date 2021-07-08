"Нужно объединять усилия, а не искать недостатки": В Госдуме ответили на призыв Франции не признавать вакцины из России
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По мнению Антона Морозова, в ситуации пандемии нужно уходить от политики в вопросах лекарств и вырабатывать взаимоприемлемые решения.
Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал политизированным призыв Франции не признавать в ЕС антикоронавирусные вакцины из России и Китая.
"Сейчас есть определённая конкуренция между фармацевтическими компаниями, которые выпускают вакцину, и, конечно, все хотят получить определённые преимущества на рынке вакцин и запугивают европейцев и других граждан тем, что якобы российская вакцина какая-то недоделанная, малоэффективная", — отметил депутат.
По его мнению, в ситуации пандемии нужно "объединять усилия, а не искать недостатки друг у друга", уходить от политики в вопросах вакцин и вырабатывать взаимоприемлемые решения, которые будут способствовать ликвидации коронавируса в ближайшее время.
Напомним, ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж не советует странам Евросоюза признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае. Он напомнил, что в ЕС признают четыре препарата.