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В Мариинской больнице отреагировали на скандал с "ВИП-списками" пациентов

"Всплывшая" папка действительно находилась на рабочем компьютере сотрудника медучреждения, однако она содержит список не "элитных пациентов", а "платников".

8 июля, 09:34

Фото © Pixabay

Представители Мариинской больницы объяснили назначение скандальной папки "ВИП", о которой ранее написал "Mash на Мойке". В медучреждении подтвердили, что "всплывшая" папка находилась на рабочем компьютере сотрудника больницы, однако она не содержит в себе список "элитных пациентов" — на самом деле речь идёт о списке людей, находящихся в хозрасчётной палате.

Видео © "Mash на Мойке"

"У нас есть так называемые платные пациенты, то есть хозрасчётные. Например, чтобы перебраться из палаты для шести человек в палату, где два человека, можно доплатить — при наличии свободных мест в таких палатах. Чтобы не было путаницы, кто-то из врачей переименовал папку в "ВИП", — заявил телеканалу "Звезда" пресс-секретарь больницы Лев Межлумян.

Напомним, что, по данным "Mash на Мойке", среди "ВИПов" Мариинской больницы актёр из "Брата — 2" вместе с матерью, глава Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и другие известные люди.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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