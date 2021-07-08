В Мариинской больнице отреагировали на скандал с "ВИП-списками" пациентов

Представители Мариинской больницы объяснили назначение скандальной папки "ВИП", о которой ранее написал "Mash на Мойке". В медучреждении подтвердили, что "всплывшая" папка находилась на рабочем компьютере сотрудника больницы, однако она не содержит в себе список "элитных пациентов" — на самом деле речь идёт о списке людей, находящихся в хозрасчётной палате.

"У нас есть так называемые платные пациенты, то есть хозрасчётные. Например, чтобы перебраться из палаты для шести человек в палату, где два человека, можно доплатить — при наличии свободных мест в таких палатах. Чтобы не было путаницы, кто-то из врачей переименовал папку в "ВИП", — заявил телеканалу "Звезда" пресс-секретарь больницы Лев Межлумян.

Напомним, что, по данным "Mash на Мойке", среди "ВИПов" Мариинской больницы актёр из "Брата — 2" вместе с матерью, глава Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и другие известные люди.

Между тем в России за минувшие сутки выявлено 24 818 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем количество выздоровевших. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.