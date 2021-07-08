Кровная месть ковида: Коронавирус видоизменяет лейкоциты, причём надолго Если сравнить внешний вид некоторых кровяных клеток у здоровых, больных и даже давно переболевших, становится понятно, откуда при ковиде берутся тромбозы, проблемы со свёртываемостью и прочее. 7 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Помните прошлогоднее откровение для всей мировой медицины? "Это не пневмония", — объявили потрясённые врачи. Разумеется, они имели в виду - не просто пневмония. Не только пневмония. Коронавирус поражает клетки, которые есть повсюду в нашем теле. Клетки, которыми выстланы стенки сосудов. Но помимо этого, с самого начала пандемии обнаружилось, что при этой инфекции внутри самих сосудов могут сворачиваться кровь и возникать тромбы, то есть по сути “пробки”.

Недавно германские учёные решили максимально пристально рассмотреть кровяные клетки заражённых ковидом и разобраться, что именно с ними происходит. Они взяли кровь на анализ у 17-ти человек с тяжёлой формой коронавируса, 24-х здоровых (не болевших никогда) и 14-ти выздоровевших (через примерно 7 месяцев после госпитализации). Все они среднего и старшего возраста - примерно от 46 до 78 лет. Обнаружилось, что SARS-Cov-2 не только приводит к резкому количественному росту клеток некоторых типов. В этом по сути ничего удивительного нет, это нормальная защитная реакция. А вот что удивительно (или по крайней мере, очень интересно) - то, что коронавирус меняет внешний вид этих клеток и даже их физические свойства.

А именно. Оказалось, что, например, эритроциты у болеющих заметно более мелкие и при этом более жёсткие, негибкие, непластичные. А ведь главная обязанность эритроцитов - приносить в наши ткани и органы кислород и уносить углекислый газ. Для успешной доставки этим курьерам весьма нужна пластичность. Исследователи подозревают, что отсюда и берётся гипоксемия - нехватка кислорода в крови.

Далее. Моноциты. Это разновидность клеток нашего врождённого иммунитета. В случае опасности они мчатся в эпицентр катастрофы, как пожарные к горящему дому, и принимаются “поливать” очаг “возгорания” противовоспалительными молекулами - цитокинами. И сразу вспоминаем цитокиновый шторм, то есть такую ситуацию, когда цитокины льются рекой, и иммунитет таким образом бьёт не только по врагам, но по родным клеткам собственного организма. Так вот. Выяснилось, что моноцитов при ковиде, во-первых, больше, а во-вторых, они сами по себе крупнее.

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Следующая остановка - лимфоциты. Они у нас вырабатывают антитела. А у заражённых “короной” их оказалось сравнительно мало. Это называется лимфопенией. А ещё они, в отличие от эритроцитов, наоборот, чересчур размягчённые. Сложно сказать, почему это плохо, но это просто факт - они видоизменились.

И наконец, нейтрофилы. Это самая многочисленная общность среди наших лейкоцитов, то есть примерно 40-70% всех лейкоцитов - это нейтрофилы. Что они делают? Поедают патогены. Бактерии, грибы. Заодно продукты распада тканей. Научное название процесса - фагоцитоз. Очень подвижные, проникают туда, куда другие лейкоциты добраться не могут. С ними ситуация следующая: из-за ковида они становятся больше и при этом размягчаются.

И особо примечательно то, что отчасти все эти деформации и изменения в размерах имеются и у давно переболевших, то есть клетки крови могут не вернуться в нормальное состояние ещё как минимум полгода после выздоровления.

- Постоянные изменения эритроцитов и нейтрофилов могут быть связаны с долгосрочными симптомами у выздоровевших пациентов, из которых 70 процентов жаловались на хроническую головную боль или неврологические симптомы, у 54 процентов была нарушена концентрация и у 62 процентов - проблемы с кровообращением, такие как холодный пот и тахикардия, — говорится в опубликованной научной статье.

Пока учёные не могут однозначно сказать, почему эти изменения сохраняются надолго, но у них есть подозрения, что ковид что-то делает с цитоскелетом (это такой каркас, на котором держится “тело” клетки).

- Механические свойства клеток могут быть непосредственно связаны с цитоскелетом, важной поддерживающей структурой, которая также определяет клеточную функцию, - предполагают исследователи.