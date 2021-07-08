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Как сейчас живёт и выглядит актёр "Убойной силы" Евгений Леонов-Гладышев, переживший кому

В 2018 году звезда "Убойной силы" Евгений Леонов-Гладышев собирался на съёмки в Москву, но так до них и не добрался. Артиста нашли на улице в Санкт-Петербурге и доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Затем у него случилось кровоизлияние в мозг, и какое-то время он провёл в коме. К счастью, актёр смог вернуться к жизни, но она стала совсем другой.

8 июля, 09:29

Кадр из сериала "Убойная сила – 3"

Евгению Леонову-Гладышеву потребовалась долгая реабилитация, ему пришлось заново учиться говорить. Последствия травмы дают о себе знать до сих пор, и актёр всё ещё нуждается в дорогостоящем лечении. Сейчас 69-летний артист живёт довольно изолированно, но продюсеру Вячеславу Смородинову удалось встретиться с ним и сделать редкое фото, которым он поделился в "Инстаграме".

Фото © Instagram / viacheslavsmorodinov

Фото © Instagram / viacheslavsmorodinov

На снимке Евгений Леонов-Гладышев предстал, сидя в машине. На актёре были простые футболка и кепка, его лицо казалось немного более пухлым, но на нём по-прежнему красовались его знаменитые усы.

Кадры из сериалов "Убойная сила – 3" и "Мастер и Маргарита"

Кадры из сериалов "Убойная сила – 3" и "Мастер и Маргарита"

Недавно с актёром также увиделся артист Марк Горонок, который считает, что жена Леонова-Гладышева не даёт ему общаться с друзьями и коллегами. Марку пришлось ждать встречи целых полтора года, пока он просто не подкараулил его у дома — по словам соседей, звезда "Убойной силы" иногда выходит погулять, а потом долго сидит один в своей машине, пишет "Собеседник".

Речь дяди Жени была замедленна, он часто задумывался. На вопрос о его здоровье он протяжно ответил: "Ничего, помаленьку". "Дядя Женя, вам помощь нужна?" — "Помощь всегда нужна в моей ситуации", — улыбнувшись, ответил он. И как-то даже посветлел

Марк Горонок

При этом Евгений Борисович назвал ситуацию странной и отметил, что его супруга — прекрасная женщина. После они с Марком договорились созвониться, однако вызов был сброшен. "Всё это напоминает схему, когда актёров ограждают от друзей, провоцируют конфликты с детьми... и, как правило, заканчивается это плачевно", — признался Горонок.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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