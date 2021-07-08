Как сейчас живёт и выглядит актёр "Убойной силы" Евгений Леонов-Гладышев, переживший кому

Евгению Леонову-Гладышеву потребовалась долгая реабилитация, ему пришлось заново учиться говорить. Последствия травмы дают о себе знать до сих пор, и актёр всё ещё нуждается в дорогостоящем лечении. Сейчас 69-летний артист живёт довольно изолированно, но продюсеру Вячеславу Смородинову удалось встретиться с ним и сделать редкое фото, которым он поделился в "Инстаграме".

Фото © Instagram / viacheslavsmorodinov

На снимке Евгений Леонов-Гладышев предстал, сидя в машине. На актёре были простые футболка и кепка, его лицо казалось немного более пухлым, но на нём по-прежнему красовались его знаменитые усы.

Кадры из сериалов "Убойная сила – 3" и "Мастер и Маргарита"

Недавно с актёром также увиделся артист Марк Горонок, который считает, что жена Леонова-Гладышева не даёт ему общаться с друзьями и коллегами. Марку пришлось ждать встречи целых полтора года, пока он просто не подкараулил его у дома — по словам соседей, звезда "Убойной силы" иногда выходит погулять, а потом долго сидит один в своей машине, пишет "Собеседник".

Речь дяди Жени была замедленна, он часто задумывался. На вопрос о его здоровье он протяжно ответил: "Ничего, помаленьку". "Дядя Женя, вам помощь нужна?" — "Помощь всегда нужна в моей ситуации", — улыбнувшись, ответил он. И как-то даже посветлел Марк Горонок