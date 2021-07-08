Власти Москвы не планируют вводить новые ковидные ограничения

Власти Москвы пока могут воздержаться от введения в городе новых ограничений по ковиду. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. Как пояснил градоначальник, москвичи стали гораздо ответственнее относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно в городе прививают от коронавируса около 100 тысяч человек.

Собянин отметил, что в последние дни ситуация с распространением ковида стабилизируется. И хотя количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций всё ещё очень высокое, оно, по крайней мере, немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности.

"В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе", — заявил мэр, добавив, что риск заразиться инфекцией в них гораздо ниже, чем в закрытых пространствах.

Собянин подчеркнул, что стабилизация ситуации с распространением CoViD-19 внушает осторожный оптимизм, при этом напомнил, что опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть всё ещё очень высокие.