Власти Москвы не планируют вводить новые ковидные ограничения
Более того, будет возобновлена работа некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе.
Фото © ТАСС/ Артём Геодакян
Власти Москвы пока могут воздержаться от введения в городе новых ограничений по ковиду. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. Как пояснил градоначальник, москвичи стали гораздо ответственнее относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно в городе прививают от коронавируса около 100 тысяч человек.
Собянин отметил, что в последние дни ситуация с распространением ковида стабилизируется. И хотя количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций всё ещё очень высокое, оно, по крайней мере, немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности.
"В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе", — заявил мэр, добавив, что риск заразиться инфекцией в них гораздо ниже, чем в закрытых пространствах.
Собянин подчеркнул, что стабилизация ситуации с распространением CoViD-19 внушает осторожный оптимизм, при этом напомнил, что опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть всё ещё очень высокие.
"Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией", — резюмировал Собянин.
7 июля Собянин рассказал об "астрономических" результатах вакцинации от ковида в столице. Напомним, в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Кроме того, с 28 июня в столице ввели QR-коды для посещения объектов питания, которые могут получить вакцинированные, переболевшие ковидом граждане или те, кто получил отрицательный ПЦР-тест.
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