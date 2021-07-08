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ЕС предложил России договориться о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Привитые от ковида европейцы свободно путешествуют внутри объединения с помощью специальных цифровых паспортов.

8 июля, 09:00
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Брюссель обратился в Министерство здравоохранения России с предложением обсудить возможность взаимного признания коронавирусных сертификатов, включающих в себя в том числе сведения о вакцинации от инфекции. Об этом заявил посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер. Он пояснил, что в ЕС хотят понять, заинтересована ли Москва в таком процессе.

"Нам необходимо <…> найти решение для наших ковидных сертификатов. Вы знаете, что в ЕС есть цифровой сертификат, который позволяет гражданам свободно путешествовать внутри союза, а также закон, который предусматривает возможность объявлять эти сертификаты эквивалентными с другими подобными сертификатами", — указал дипломат на пресс-конференции.

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Напомним, что в Евросоюзе внедрение сертификатов о вакцинации было принято после четырёх раундов переговоров. Окончательно утвердили его в начале июня в ходе пленарной сессии. Представлен проект коронавирусных электронных сертификатов, известных как "зелёные паспорта", был 17 марта этого года Европейской комиссией. Документ позволяет европейцам путешествовать без каких-либо ограничений.

Привитым от ковида европейцам разрешили свободные поездки внутри ЕС

Привитым от ковида европейцам разрешили свободные поездки внутри ЕС

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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