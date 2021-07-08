ЕС предложил России договориться о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Брюссель обратился в Министерство здравоохранения России с предложением обсудить возможность взаимного признания коронавирусных сертификатов, включающих в себя в том числе сведения о вакцинации от инфекции. Об этом заявил посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер. Он пояснил, что в ЕС хотят понять, заинтересована ли Москва в таком процессе.

"Нам необходимо <…> найти решение для наших ковидных сертификатов. Вы знаете, что в ЕС есть цифровой сертификат, который позволяет гражданам свободно путешествовать внутри союза, а также закон, который предусматривает возможность объявлять эти сертификаты эквивалентными с другими подобными сертификатами", — указал дипломат на пресс-конференции.