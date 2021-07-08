Проценко предупредил о фатальности осложнений ковида в жару

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал жару и коронавирус плохим сочетанием. По его словам, аномально тёплая погода может вызвать у пациентов осложнения, которые станут фатальными.

"Жара и ковид — это очень плохое сочетание. Ещё раз говорю, если нетяжёлое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться", — сказал Проценко в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Он рассказал, что в Коммунарке сейчас лежит много пожилых пациентов с ковидом, чьё состояние осложнено жарой, так как такая погода провоцирует обезвоживание и дополнительный риск тромбоза.