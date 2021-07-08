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Проценко предупредил о фатальности осложнений ковида в жару

По словам главврача, в Коммунарке сейчас лежит много пожилых пациентов с ковидом, чьё состояние осложнено жарой.

8 июля, 08:35
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал жару и коронавирус плохим сочетанием. По его словам, аномально тёплая погода может вызвать у пациентов осложнения, которые станут фатальными.

"Жара и ковид — это очень плохое сочетание. Ещё раз говорю, если нетяжёлое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться", сказал Проценко в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Он рассказал, что в Коммунарке сейчас лежит много пожилых пациентов с ковидом, чьё состояние осложнено жарой, так как такая погода провоцирует обезвоживание и дополнительный риск тромбоза.

Врач предупредил о более тяжёлом течении ковида в жару

Врач предупредил о более тяжёлом течении ковида в жару

Напомним, Москву снова накрыла жара, которая может стать рекордной. Такая погода продержится минимум до середины следующей недели, температурный фон на восемь-десять градусов будет превышать многолетние климатические показатели. Пик жары ожидается на стыке со следующей неделей. Именно тогда и может быть побит рекорд 118-летней давности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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