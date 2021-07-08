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Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с ковидом

Самочувствие артистки ухудшилось около недели назад, поднялась температура, появились слабость и головная боль.

8 июля, 07:40
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с коронавирусной пневмонией. Как сообщила сама артистка, в больнице она находится второй день и чувствует себя хорошо.

"Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение [лёгких] у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день",  цитирует её ТАСС.

Тест: Хорошо ли вы знаете роли Татьяны Догилевой?

Тест: Хорошо ли вы знаете роли Татьяны Догилевой?

Как уточняет Mash, у актрисы поражено 30% лёгких. Её самочувствие ухудшилось около недели назад, поднялась температура, появились слабость и головная боль. Из-за ухудшения состояния было решено вызвать скорую, которая и увезла Догилеву в больницу.

А ранее в больницу с ковидом попала российская актриса и телеведущая Вера Сотникова. На своей странице в "Инстаграме" артистка опубликовала видео из палаты и рассказала, что хотела привиться от коронавируса, но не успела — почувствовала недомогание и загремела в клинику.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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