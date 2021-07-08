Курс доллара впервые с мая вырос до 75 рублей

Курс доллара впервые с 4 мая 2021 года поднялся выше 75 рублей. Это следует из результатов торгов на Московской бирже.

В 9:37 мск американская валюта торговалась на уровне 75,025 рубля. 4 мая 2021 года доллар поднимался до 75,2 рубля.

Между тем евро на открытии торгов вырос до 88,57 рубля.