Курс доллара впервые с мая вырос до 75 рублей
Между тем европейская валюта на открытии торгов достигла отметки 88,57 рубля.
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Курс доллара впервые с 4 мая 2021 года поднялся выше 75 рублей. Это следует из результатов торгов на Московской бирже.
В 9:37 мск американская валюта торговалась на уровне 75,025 рубля. 4 мая 2021 года доллар поднимался до 75,2 рубля.
Между тем евро на открытии торгов вырос до 88,57 рубля.
Ранее финансист назвал россиянам три альтернативные доллару валюты для хранения сбережений. Эксперт посоветовал ориентироваться на развивающиеся страны, однако призвал при этом учитывать политическую непредсказуемость и риски, свойственные подобным государствам.
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