Певица МакSим исповедалась в монастыре незадолго до госпитализации
Причём, будучи уже в медикаментозной коме, звезда также прошла ритуал соборования. Её духовник заметил, что 38-летняя исполнительница во время процесса "словно пришла в сознание".
Певица МакSим. Фото © VK / Марина Максимова
Подключённая к аппарату ЭКМО певица Максим (Марина Максимова) незадолго до того, как попасть в больницу, исповедалась в монастыре. Об этом сообщил духовник артистки, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов).
По его словам, до госпитализации Максимова общалась с ним по телефону, а позже приезжала к нему на исповедь. Будучи уже в медикаментозной коме, звезда также прошла ритуал соборования. Причём её духовник заметил, что 38-летняя исполнительница в этот момент "словно пришла в сознание".
"Это движение не столько души, сколько духа. Душу мы узнаём из зрения, силы разума, воли и чувств. А движения духа… Они к Господу стремятся", — цитирует священнослужителя Пятый канал.
Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%.
Врач рассказала, чем может обернуться для певицы Максим долгое пребывание на ЭКМО. Поражение лёгких, как у 38-летней артистки, бесспорно, требует долгой реабилитации, и, чтобы вернуться к нормальной жизни, звезде понадобится ряд специальных процедур.
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