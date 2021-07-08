Певица МакSим исповедалась в монастыре незадолго до госпитализации

Подключённая к аппарату ЭКМО певица Максим (Марина Максимова) незадолго до того, как попасть в больницу, исповедалась в монастыре. Об этом сообщил духовник артистки, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов).

По его словам, до госпитализации Максимова общалась с ним по телефону, а позже приезжала к нему на исповедь. Будучи уже в медикаментозной коме, звезда также прошла ритуал соборования. Причём её духовник заметил, что 38-летняя исполнительница в этот момент "словно пришла в сознание".

"Это движение не столько души, сколько духа. Душу мы узнаём из зрения, силы разума, воли и чувств. А движения духа… Они к Господу стремятся", — цитирует священнослужителя Пятый канал.