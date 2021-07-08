Пёс спас всю семью во время наводнения на Кубани, в ночи разбудив лаем
Всё имущество Нестеренко затопило вмиг. Несмотря на это, семья не унывает — если бы не пёс, неизвестно, что бы сейчас вообще с ней было.
Собака спасла целую семью во время наводнения на Кубани, разбудив хозяина среди ночи. Видео © LIFE
Во время недавнего наводнения в станице Пятигорской в Краснодарском крае маленький пёс спас своих хозяев от беды. Когда вода начала резко подниматься среди ночи, умный питомец громко заскулил и разбудил семью Нестеренко.
"Собачка заскавчала, я вышел — уже по пояс воды. Скавчит... Я знаю, где она примерно, и пошёл, её сразу отвязал, домой заскочил, говорю: "У нас потоп". Давай детвору всю на чердак поднимать. Детей побудил, внучу побудил, всех на чердак подняли", — рассказал Лайфу глава семейства Олег Нестеренко.
Стоит отметить, что в результате разгула стихии Нестеренко остались без хозяйства, документов и фактически без жилья. Однако, несмотря на это, мужчина не унывает: сейчас он планирует восстановить дом и как может благодарит своего лохматого спасителя.
Напомним, ранее на Кубань обрушился ураган с сильными ливнями, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. Режим ЧС был объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями, при этом сильнее всего пострадали прибрежные города региона.
Комментариев: 0