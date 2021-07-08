НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Режим ЧС введён в камчатской Палане после крушения Ан-26

Сегодня в районе авиакатастрофы начали работать водолазы, продолжаются поиски тел погибших и чёрных ящиков.

8 июля, 06:25
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Власти ввели режим ЧС на территории камчатского посёлка Палана, возле которого потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-26. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Режим ЧС введён на территории Паланы",  цитирует ТАСС сообщение.

Детские ботинки и обломки: Лайф публикует душераздирающие фото с места крушения Ан-26

Детские ботинки и обломки: Лайф публикует душераздирающие фото с места крушения Ан-26

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря, выживших нет. Пока найдены фрагменты тел 19 погибших, опознан только один. Сегодня в районе крушения начали работать водолазы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1