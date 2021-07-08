Режим ЧС введён в камчатской Палане после крушения Ан-26
Сегодня в районе авиакатастрофы начали работать водолазы, продолжаются поиски тел погибших и чёрных ящиков.
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Власти ввели режим ЧС на территории камчатского посёлка Палана, возле которого потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-26. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Режим ЧС введён на территории Паланы", — цитирует ТАСС сообщение.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря, выживших нет. Пока найдены фрагменты тел 19 погибших, опознан только один. Сегодня в районе крушения начали работать водолазы.
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