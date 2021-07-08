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Американский корабль Yuma направился в Чёрное море на учения Sea Breeze

Судно начало свой северный транзит, чтобы работать с союзниками и партнёрами из НАТО, отметили в командовании Шестого флота ВМС США.

8 июля, 06:08
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavyEurope/status/1412985570918375424/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">USNavyEurope</a></p>

Фото © Twitter / USNavyEurope

Быстроходный военно-транспортный корабль USNS Yuma ВМС США направился в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщает американский шестой флот.

"USNS Yuma (T-EPF-8) начал свой северный транзит в Чёрное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнёрами из НАТО", — говорится в сообщении флота в "Твиттере".

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Напомним, с 28 июня по 10 июля проходят ежегодные военно-морские учения Sea Breeze. Многофункциональные манёвры пройдут на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря. В них примут участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.

А ранее российский лидер Владимир Путин прокомментировал учения Sea Breeze на Украине с участием стран НАТО. Президент отметил, что корабли альянса "припёрлись к нашим границам".

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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