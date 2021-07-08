Американский корабль Yuma направился в Чёрное море на учения Sea Breeze

Быстроходный военно-транспортный корабль USNS Yuma ВМС США направился в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщает американский шестой флот.

"USNS Yuma (T-EPF-8) начал свой северный транзит в Чёрное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнёрами из НАТО", — говорится в сообщении флота в "Твиттере".

Напомним, с 28 июня по 10 июля проходят ежегодные военно-морские учения Sea Breeze. Многофункциональные манёвры пройдут на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря. В них примут участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.