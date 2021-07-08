Запуск модуля "Наука" к МКС перенесён на 21 июля

Запуск многофункционального лабораторного модуля "Наука" к МКС запланирован на 21 июля. Об этом в своём телеграм-канале сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" для российского сегмента МКС на стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля, пуск — 21 июля, резервные даты — 22 и 23 июля", — написал он.

"Наука" займёт место модуля "Пирс", который по плану будет затоплен 23 июля.

"Отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чьё место на МКС займёт модуль "Наука", запланирована на 23 июля (при условии запуска "Науки" 21 июля)", — говорится в сообщении "Роскосмоса".

По расчётам, часть конструкций корабля и "Пирс" будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана спустя четыре часа после расстыковки.