На месте крушения Ан-26 на Камчатке начали работать водолазы

На месте крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке начали работать водолазы. Об этом Лайфу сообщил источник.

Кроме того, в районе падения воздушного судна — на скалах и на берегу — работают десантная и поисковая группы, спасатели на вездеходах, трое водолазов, сотрудники местной пожарной части, волонтёры, сотрудники СК и ФСБ.