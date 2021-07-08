На месте крушения Ан-26 на Камчатке начали работать водолазы
Обломки самолёта были обнаружены на скале и на берегу моря. Спасатели нашли фрагменты тел 19 погибших, опознан только один.
Фото © LIFE
На месте крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке начали работать водолазы. Об этом Лайфу сообщил источник.
Кроме того, в районе падения воздушного судна — на скалах и на берегу — работают десантная и поисковая группы, спасатели на вездеходах, трое водолазов, сотрудники местной пожарной части, волонтёры, сотрудники СК и ФСБ.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря, выживших нет. Пока найдены фрагменты тел 19 погибших, опознан только один.
В регионе объявлен трёхдневный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии и поручил в самое ближайшее время оказать помощь семьям погибших.
Комментариев: 0